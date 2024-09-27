Erzincan'da Avrupa Spor Haftası Coşkusu - Son Dakika
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Spor

Erzincan'da Avrupa Spor Haftası Coşkusu

Erzincan\'da Avrupa Spor Haftası Coşkusu

Erzincan'da düzenlenen Avrupa Spor Haftası, gençlerin yoğun katılımıyla başarıyla tamamlandı.

27.09.2024 10:56
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Her yıl 23-30 eylül tarihleri arasında Türkiye'nin 81 ilinde ve Avrupa'da eş zamanlı olarak düzenlenen Avrupa Spor Haftası, Erzincan'da coşkulu bir katılımla yapıldı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Erzincan'da da 23-30 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Spor Haftası, geniş katılımla tamamlandı. Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikler, 13 Şubat Şehir Stadı ve Binali Yıldırım Üniversitesi Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Spor branşlarında renkli etkinlikler

Avrupa Spor Haftası kapsamında masa tenisi, dart, floor curling, futbol, voleybol ve tırmanma gibi çeşitli spor branşlarında etkinlikler düzenlendi. Katılımcılar, hem rekabetin hem de sporun keyfini çıkarırken, sporun yaygınlaştırılması ve sağlıklı yaşamın önemi bir kez daha vurgulandı.

Gençlerin katılımı yoğun oldu

Erzincan'daki etkinlikler, gençlerin yoğun katılımıyla dikkat çekti. Spor salonları ve sahalar, gün boyunca müsabakalar ve antrenmanlarla dolup taştı. Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, bu tür etkinliklerle spora olan ilginin artırılmasını ve fiziksel aktivitenin yaygınlaştırılmasını amaçlıyor.

Her yıl Türkiye'nin 81 ilinde ve Avrupa'da eş zamanlı olarak düzenlenen Avrupa Spor Haftası, toplumda spor bilincini geliştirmek, fiziksel aktiviteyi artırmak ve sporu daha geniş kitlelere yaymak amacıyla düzenleniyor. Erzincan'da bu yıl da renkli ve hareketli bir atmosferde geçen etkinlikler, katılımcılara unutulmaz bir spor deneyimi yaşattı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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