Erzincan\'da Dart Şampiyonası Başladı

27.03.2026 18:40
Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) koordinasyonunda düzenlenen Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonası Sıralama Turları 5. Ayak Müsabakaları, Erzincan'da başladı.

Yaşar Erkan Merkez Spor Salonu'nda başlayan organizasyona 18 ilden 700 sporcu katılıyor. Sporcular; yıldız, genç ve büyükler kategorilerinde mücadele ediyor.

Açılış töreninde konuşan Vali Hamza Aydoğdu, şampiyonanın isminin Şehit Eren Bülbül olmasının ayrı bir anlam ifade ettiğini söyledi.

Bu coğrafyada gazisine ve şehidine sahip çıkan başka bir milletin olmadığını belirten Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Biz geçmişi unutmadan geleceğe yön veren bir millet olmalıyız. Yani 'Kökü mazide olan bir atiyim' diyor şair. İnşallah sizler bir ayağınız kendi topraklarınızda, milli ve manevi değerlerle bezenmiş gençler olacaksınız, diğer taraftan da dünyanın bütün gelişimine, değişimine ayak uyduracaksınız. Ben federasyon başkanımızla da konuştum, inşallah daha büyük organizasyonları Erzincan'da yapacağız. Bu bereketli topraklardan inşallah sizlerin yanınızda yürümek üzere nice milli sporcular yetiştireceğiz."

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Erhayat Özgür Bayazıtlı ise şampiyonada mücadele edecek sporculara başarı dileyerek, "Bugün burada ülkemizin dört bir yanından gelen sporcular, hem centilmence yarışacak hem de dostluklarını geliştireceklerdir. İnanıyorum ki bu önemli organizasyon, rekabetin yanında dostluğun geliştiği, kalıcı izler bıraktığı ve centilmence yarışların sergilendiği bir müsabaka olacaktır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, TBBDF Başkanı Bayazıtlı, TBBDF Onursal Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çöpür tarafından derece elde eden sporculara madalyaları takdim edildi.

Organizasyon, 29 Mart'ta sona erecek.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 19:57:16.
