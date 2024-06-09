Erzincan'da Dünya Kaykay İniş Şampiyonası Tamamlandı - Son Dakika
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Erzincan'da Dünya Kaykay İniş Şampiyonası Tamamlandı

Erzincan\'da Dünya Kaykay İniş Şampiyonası Tamamlandı

Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Erzincan Valiliği koordinasyonunda Ergan Dağı'nda düzenlenen Dünya Kaykay İniş Şampiyonası sona erdi. 19 ülkeden 1'i kadın 100 sporcu, 10 dönüşlü 3,5 kilometrelik parkurda yapılan organizasyona katıldı. Yarışmaların son gününde yapılan yarışlarda dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

09.06.2024 17:39
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Erzincan'da düzenlenen Dünya Kaykay İniş Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Erzincan Valiliği koordinasyonunda Ergan Dağı'nda düzenlenen şampiyonaya, 19 ülkeden 1'i kadın 100 sporcu katıldı. 10 dönüşlü 3,5 kilometrelik parkurda yapılan organizasyon, yapılan yarışların ardından sona erdi.

Şampiyonanın son gününde iki kategoride yapılan yarışlarda, "open stand up" kategorisinde Andreas Bouclier birinci, Adrien Paynel ikinci, Adam Westfall üçüncü oldu.

Yarışmaların "open street luge" kategorisinde ise birinciliği Kolby Parks, ikinciliği Andrej Ilic, üçüncülüğü ise Ulrich Becker elde etti.

Şampiyonada dereceye giren sporculara Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu tarafından ödülleri verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Erzincan'da Dünya Kaykay İniş Şampiyonası Tamamlandı - Son Dakika

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