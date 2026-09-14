Erzincan'da düzenlenen geleneksel okçuluk şampiyonasında 126 sporcu yarıştı - Son Dakika
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Erzincan'da düzenlenen geleneksel okçuluk şampiyonasında 126 sporcu yarıştı

Erzincan\'da düzenlenen geleneksel okçuluk şampiyonasında 126 sporcu yarıştı
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Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde düzenlenen Mengücek Melik Gazi Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası tamamlandı. 22 ilden 74 erkek ve 52 kadın olmak üzere 126 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada dereceye girenler madalya ve kupalarını törenle aldı.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde düzenlenen Mengücek Melik Gazi Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Semiz Ali Mera Alanı'nda 11-13 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen şampiyonada, 22 ilden 74 erkek ve 52 kadın olmak üzere 126 sporcu mücadele etti.

Özel olarak hazırlanan 700 metrelik parkurda gerçekleştirilen müsabakalarda sporcular, geleneksel okçuluğun hava koşusu (menzil atışı) disiplininde oklarını en uzağa göndermek için yarıştı.

Toplam 11 kategoride düzenlenen organizasyonda kemankeşler, rüzgarın yönü ve şiddetini hesaplayarak en iyi atışı yapmaya çalıştı.

Geleneksel Türk okçuluğunun yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen şampiyonada sporcuların geleneksel kıyafet ve ekipmanları da ilgi gördü.

3 gün süren müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalya ve kupaları düzenlenen törenle verildi.

Kaynak: İHA

Melik Gazi, Erzincan, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erzincan'da düzenlenen geleneksel okçuluk şampiyonasında 126 sporcu yarıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da düzenlenen geleneksel okçuluk şampiyonasında 126 sporcu yarıştı - Son Dakika
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