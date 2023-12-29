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Erzincan'da Ergan Dağı Kış Sporları Merkezi'nde kayak keyfi - Son Dakika
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Erzincan'da Ergan Dağı Kış Sporları Merkezi'nde kayak keyfi

Erzincan'daki Ardıçlı gölü manzaralı Ergan Dağı Kış Sporları Merkezi'nin ikinci etabında kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla vatandaşlar kayak ve snowboard yapmanın keyfini yaşadı. Yerli ve yabancı kayak severleri Ergan'a davet eden vatandaşlar, tesislerin bulunduğu alanda yer alan Ardıçlı Gölü çevresinde manzaranın keyfini çıkardı.

Erzincan\'da Ergan Dağı Kış Sporları Merkezi\'nde kayak keyfi
29.12.2023 - 09:22,
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Erzincan'daki Ardıçlı gölü manzaralı Ergan Dağı Kış Sporları Merkezi'nin ikinci etabında kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla vatandaşlar kayak ve snowboard yapmanın keyfini yaşadı.

Erzincan il merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Ergan Dağı'nda yer alan, dört etaptan oluşan ve kesintisiz 15 kilometre kayak yapma alanına sahip merkezde, sezonun açılmasıyla vatandaşlar kayak keyfini çıkarıyor.

İkinci etapta kayak yaparak doyasıya eğlenen konuklar, tesislerin bulunduğu alanda yer alan ve kısmen buz tutan Ardıçlı Gölü çevresinde manzaranın keyfini çıkarıp, fotoğraf çektirdi.

Yerli ve yabancı kayak severleri Ergan'a davet eden kayak yapan vatandaşlardan Cengiz Urtekin, "Sabırsızlıkla beklediğimiz Ergan Dağı Kayak Tesisleri açıldı. Bugün kayak ve snowboard yaparak çok eğlendik arkadaşlarımızla" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Erzincan'da Ergan Dağı Kış Sporları Merkezi'nde kayak keyfi - Son Dakika
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