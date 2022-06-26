Erzincan'daki Geleneksel Okçuluk Türkiye Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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Erzincan'daki Geleneksel Okçuluk Türkiye Şampiyonası sona erdi

26.06.2022 16:24
Erzincan'daki Geleneksel Okçuluk Türkiye Şampiyonası sona erdi

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunca (TGTOF) Erzincan'da düzenlenen Sultan Melikşah Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası? ve Hava Koşusu Yarışları sona erdi.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunca (TGTOF) Erzincan'da düzenlenen Sultan Melikşah Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası? ve Hava Koşusu Yarışları sona erdi.

Sanatsal ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirildiği "Erzincanfest 2022" çerçevesinde Üzümlü ilçesine bağlı Altınbaşak beldesinde oluşturulan atış alanında düzenlenen yarışların bugünkü etaplarda 40 ilden 100'ü kadın 270 sporcu yarıştı.

TGTOF Başkanı Cengiz Toksöz, yarışların ardından yaptığı açıklamada, tüm yarışmacıları ve ödül alanları kutladı.

Her sene farklı illerde gerçekleştirdikleri müsabakalarla farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını ifade eden Toksöz, "Yarışmalar oldukça verimli geçti. Bizde kaybeden yok, herkes kazanıyor. Türk okçuluğu kazanıyor çünkü biz sadece bir yay gerip ok atmıyoruz, tarihimizi yaşatmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Daha sonra Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Toksöz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu ile federasyonun yönetim kurulu üyeleri dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.

Şampiyonda derece alan sporcular şunlar:

Hava koşusu mürekkep yay karma:

1 - İbrahim Balaban (Okçular Vakfı Geleneksel Okçuluk S.K)

2 - Ramazan Çalışkan (Okçular Vakfı Geleneksel Okçuluk S.K)

3 - Fatih Yıldız (Okçular Vakfı Geleneksel Okçuluk S.K)

Hava koşusu sınırsız çekiş sentetik yay kadınlar:

1 - Fatma Ayvacı (Okçular Vakfı Geleneksel Okçuluk S.K)

2 - Hilal Gül (Cebelibereket Geleneksel Okçuluk S.K)

3 - Nagihan Tunç (Zümrüdü Anka Okçuluk Gençlik ve S.K)

Hava koşusu sınırsız çekiş sentetik yay erkekler:

1 - İbrahim Balaban (Okçular Vakfı Geleneksel Okçuluk S.K)

2 - Halil Kozanoğlu (Türkoğlu Avasim Geleneksel Okçuluk)

3 - Ferhat Erili (İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Derneği)

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Kaynak: AA

Erzincan, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erzincan'daki Geleneksel Okçuluk Türkiye Şampiyonası sona erdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'daki Geleneksel Okçuluk Türkiye Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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