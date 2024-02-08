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Badminton Büyükler A Milli Takımına Erzincan'dan 8 sporcu davet edildi.

Türkiye Badminton Federasyonu, Polonya'da yapılacak Avrupa Kadın Takım Final Şampiyonası ve Azerbaycan'da yapılacak Uluslararası puan turnuvasına Erzincan'dan 8 sporcu ve 2 antrenör görevlendirdi. Daha önce yapılan Türkiye şampiyonalarında Erzincanlı sporcular yaptıkları başarılı performanslarından dolayı milli takıma davet edildi. Sporcuların ortak hedefleri, bu 2 turnuvada da Türkiye'yi başarılı bir şekilde temsil ederek madalyalarla yurda dönmek.

Milli takım hocası olarak görevlendirilen Murat Sönmez ve Uğur Erçetin ise yaptıkları açıklamada, "Küçük yaslarda aldığımız sporcuların bütün yaş gruplarında milli takıma girip, simdi de büyükler A milli takımında 8 sporcu birden yer alması bizi gururlandırdı. Şuan planımız sporcularımızı Büyükler A Milli Takımında da Türkiye'ye yeni başarılar getirmektir. Milli takımımıza seçilen sporcularımız şu sporculardan oluşmaktadır;

İlayda Özelgül, Nazlı Can İnci, Bengisu Erçetin, Sare Ece Başakın, Yasemin Bektaş, Cansu Erçetin, Zehra Erdem ve Emre Sönmez. Sporcularımıza küçük yaslardan itibaren destek veren Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğüne, sporcuların kulüplerine teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdiler. - ERZİNCAN