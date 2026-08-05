Erzincan\'dan Karate\'de Türkiye Üçüncülüğü

Manisa'da düzenlenen Şehit Eren Bülbül Türkiye Kulüplerarası Büyükler Takım Karate Şampiyonası'nda mücadele eden Erzincan Gençlik Spor Kulübü, Büyük Bayanlar Kategorisi'nde Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

31 Temmuz-2 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonada Erzincan'ı temsil eden Erzincan Gençlik Spor Kulübü Büyük Bayan Karate Takımı, başarılı performansıyla kürsüye çıkmayı başardı.

Takım halinde Türkiye üçüncülüğünü elde eden sporcular, Erzincan'a bronz madalya ve önemli bir başarı kazandırdı.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye üçüncüsü olan Büyük Bayan Karate Takımı ile antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.