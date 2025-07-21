Afyonkarahisar'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Futbol Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Erzincan Futbol Takımı, Türkiye üçüncüsü oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığının 2025 yılı faaliyet programında yer alan, Afyonkarahisar'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Futbol Türkiye Şampiyonası'na katılan Erzincan takımı, Türkiye üçüncülüğü elde etti. Erzincan takımı, zorlu rakiplerini geride bırakarak, üçüncülüğe adını yazdırdı. Uzun soluklu ve disiplinli çalışmalarının sonucunda bronz madalyanın sahibi olan futbol takımı oyuncuları, Afyonkarahisar'dan Erzincan'a kupayla döndüler. - ERZİNCAN