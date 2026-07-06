Erzincan Kız Futbol Takımı Türkiye Şampiyonu

Erzincan Kız Futbol Takımı, Tokat'ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Türkiye Şampiyonası'nda rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu.
Turnuva boyunca başarılı bir performans sergileyen Erzincan ekibi, final müsabakasını da kazanarak şampiyonluk kupasını kaldırdı.
Büyük sevinç yaşayan sporcular ve teknik heyet, "Şampiyon geldik, şampiyon dönüyoruz." sözleriyle elde ettikleri tarihi başarıyı kutladı. - ERZİNCAN
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