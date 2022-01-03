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Erzincan kros takımı Türkiye ikincisi - Son Dakika

Erzincan kros takımı Türkiye ikincisi

03.01.2022 12:08
Erzincan kros takımı Türkiye ikincisi

Adana'da yapılan Bölgesel Kros Ligi Türkiye U16 kategorisinde Berfin Kara, Hatice Yaren Varol, Merve Sağlam ve Yaren Koç'tan oluşan Erzincan kız takımı 2000 metrede Türkiye ikincisi oldu.

Adana'da yapılan Bölgesel Kros Ligi Türkiye U16 kategorisinde Berfin Kara, Hatice Yaren Varol, Merve Sağlam ve Yaren Koç'tan oluşan Erzincan kız takımı 2000 metrede Türkiye ikincisi oldu.

Adana'da yapılan Bölgesel Kros Ligi final etabında 500'e yakın atletin katıldığı yarışmalar çekişmeli geçti. Bu yıl Adana'da tamamlanan Bölgesel Kros Ligi finalleri, il ve ilçe karmalarının da katılımıyla gerçekleşti. Bölgelerdeki ikişer kademeli seçmenin ardından finallere gelmeye hak kazanan takımlar, Adana Merkez Park'taki müsabakalarda ter döktüler. Yarışmalar U14, U16 ve U18 yaş gruplarında yapılırken, dereceye giren atletler ve takımlarına madalya ve kupaları da müsabaka sonrasında dağıtıldı.

İki aşamada yapılan müsabakalarda büyük bir başarı elde eden Erzincan kız kros takımı önce Diyarbakır'da düzenlenen yarı final yarışmalarında dereceye girerek final hakkı kazandılar. Adana'da yapılan final yarışmalarında da büyük bir mücadele verdi. 4 kişiden oluşan Erzincan kros kız takımı 2000 metrede Türkiye ikincisi olarak 2021 yılının son günlerinde Erzincan'a atletizm branşında kupa kazandırdı.

Erzincan'a dönen sporcular hiç vakit geçirmeden antrenörleri Hasan Kotan nezaretinde antrenmanlarına devam ederek 2022 yılında yapılacak olan müsabakaların hazırlıklarına başladılar. - ERZİNCAN

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Adana Merkez, Erzincan, Türkiye, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Erzincan kros takımı Türkiye ikincisi - Son Dakika Spor


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