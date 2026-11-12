Erzincan Sporcu Eğitim Merkezi güreşçileri Samsun\'da yarı finale yükseldi

Samsun'da düzenlenen Sporcu Eğitim Merkezleri (SEM) Arası 2. Etap Grekoromen Güreş Müsabakaları'nda mücadele eden Erzincanlı sporcular, elde ettikleri derecelerle Türkiye Yarı Finalleri'ne katılma hakkı kazandı.

Müsabakalarda Erzincan Sporcu Eğitim Merkezi sporcuları, farklı yaş ve kilo kategorilerinde başarılara imza attı.

12-14 yaş grubunda 38 kiloda Anzor Yasin ve 47 kiloda Resul Karakış birinci, 73 kiloda Hasan Alimoğlu üçüncü oldu.

15-17 yaş grubunda ise 48 kiloda Ramiz Orman birincilik, 92 kiloda Habil Buğra Taşdelen ikincilik elde etti. Aynı grupta 51 kiloda Yakup Efe Navruz, 60 kiloda Ömer Asaf Demirel, 110 kiloda Alaaddin Yiğit Yıldız ve 55 kiloda Cihan Karakış üçüncü sırada yer aldı.

Dereceye giren sporcular, aralık ayında düzenlenecek Türkiye Yarı Finalleri'nde mücadele etmeye hak kazandı.

Erzincan'ı başarıyla temsil eden sporcular ve antrenörleri tebrik edilerek, Türkiye Yarı Finalleri'nde başarı dileğinde bulunuldu.