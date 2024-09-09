Erzincan Türk Telekom Birinci Oldu

Spor

Kayseri'de düzenlenen Türkiye Badminton Şampiyonası'nda kulüp sıralamasında birinciliği Erzincan Türk Telekom Spor Kulübü elde etti.

Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasına göre, Atatürk Spor Salonu'nda yapılan organizasyonda Erzincan Türk Telekom Spor Kulübü birinci, Erzincan İl Özel İdaresi Spor Kulübü ikinci, Bursa Büyükşehir Belediyespor ise üçüncü oldu.

Tek erkeklerde Emre Lale, tek kadınlarda Özge Bayrak Bağcı, çift erkeklerde Taha Emirhan Budak ile Abdulsamet Özdemir, çift kadınlarda Bengisu Erçetin ile Nazlı Can İnci, karışık çiftlerde de Emre Sönmez ile Yasemen Bektaş, Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.