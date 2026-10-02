Erzincan Valisi Aydoğdu ve Başkan Aksun Erzincanspor tesislerini ziyaret etti

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun ile birlikte Erzincanspor tesislerini ziyaret etti.

Erzincanspor yöneticileri ve futbolcularla bir araya gelen Aydoğdu, takımın son durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İdman öncesinde teknik heyet ve futbolcularla sohbet eden Aydoğdu, Erzincanspor'un kentin önemli birleştirici güçlerinden biri olduğunu belirtti.

Aydoğdu, gelecek müsabakalarda kırmızı-siyahlı ekibe başarı dileyerek taraftarlarla birlikte takıma destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.