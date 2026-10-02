Erzincan Valisi Aydoğdu ve Başkan Aksun Erzincanspor tesislerini ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzincan Valisi Aydoğdu ve Başkan Aksun Erzincanspor tesislerini ziyaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan Valisi Aydoğdu ve Başkan Aksun Erzincanspor tesislerini ziyaret etti
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ve Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincanspor tesislerini ziyaret etti. Aydoğdu, idman öncesi takımın durumu hakkında bilgi alıp Erzincanspor'un kentin birleştirici gücü olduğunu söyledi ve başarı diledi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun ile birlikte Erzincanspor tesislerini ziyaret etti.

Erzincanspor yöneticileri ve futbolcularla bir araya gelen Aydoğdu, takımın son durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İdman öncesinde teknik heyet ve futbolcularla sohbet eden Aydoğdu, Erzincanspor'un kentin önemli birleştirici güçlerinden biri olduğunu belirtti.

Aydoğdu, gelecek müsabakalarda kırmızı-siyahlı ekibe başarı dileyerek taraftarlarla birlikte takıma destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: İHA
Erzincan ValiliğiHamza AydoğduBekir AksunGüncelSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaçıranlar pişman Dün gece süper maçlar oynandı, işte sonuçlar Kaçıranlar pişman! Dün gece süper maçlar oynandı, işte sonuçlar
100 gol attı, yine Milli Takım’a çağrılmadı Montella sebebini açıkladı 100 gol attı, yine Milli Takım'a çağrılmadı! Montella sebebini açıkladı
Bitlis Adilcevaz’da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü Bitlis Adilcevaz'da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü
İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol’un ilk ifadesi İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol'un ilk ifadesi
Fatma Betül Sayan Kaya’nın koltuğuna oturdu İlk sözleri dikkat çekti Fatma Betül Sayan Kaya'nın koltuğuna oturdu! İlk sözleri dikkat çekti
Kimliklere yeni bir özellik eklendi Türkiye genelinde geçerli olacak Kimliklere yeni bir özellik eklendi! Türkiye genelinde geçerli olacak
13:55
Sivas Divriği’de 11 aylık bebeğin annesiyle birlikte düşüp öldüğü iddia edildi
Sivas Divriği'de 11 aylık bebeğin annesiyle birlikte düşüp öldüğü iddia edildi
13:54
MHK Başkanı ve hakemler gözaltına alındı, UEFA harekete geçti
MHK Başkanı ve hakemler gözaltına alındı, UEFA harekete geçti
13:47
Kaçırılan müteahhit Ahmet Acay hayatını kaybetti
Kaçırılan müteahhit Ahmet Acay hayatını kaybetti
13:08
Fatih Terim şampiyonluk favorisini açıkladı: Her şeye rağmen...
Fatih Terim şampiyonluk favorisini açıkladı: Her şeye rağmen...
13:01
Fon Koordinasyon Kurulu 2. kez toplandı: Geri ödeme takvimi ele alındı
Fon Koordinasyon Kurulu 2. kez toplandı: Geri ödeme takvimi ele alındı
12:43
Altın fiyatları için kritik gün Gözler 15.30’da açıklanacak veriye çevrildi
Altın fiyatları için kritik gün! Gözler 15.30'da açıklanacak veriye çevrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 14:17:09. #7.12#
SON DAKİKA: Erzincan Valisi Aydoğdu ve Başkan Aksun Erzincanspor tesislerini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei