Erzincan Vefa Spor, Genç Kızlar Turnuvasında Şampiyon!
18.04.2026 07:01
Erzincan Vefa Spor, 2025-2026 voleybol sezonu grup maçlarını namağlup tamamlayarak şampiyon oldu.

2025-2026 voleybol sezonu kapsamında düzenlenen Kulüpler Altyapılar Genç Kızlar Grup Müsabakaları tamamlandı.

15-17 Nisan tarihlerinde Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda 4 takım, 56 sporcu ve 8 antrenör mücadele etti. Üç gün süren karşılaşmalarda takımlar, üst tura çıkabilmek için sahada kıyasıya rekabet etti.

Turnuvaya galibiyetle başlayan Erzincan Vefa Spor, ilk maçında Gümüşhane GSİM'i 3-1 mağlup etti. Aynı gün oynanan diğer karşılaşmada ise Erzurum Palandöken, Artvin Spor'u 3-0 yendi.

İkinci gün müsabakalarında Erzincan temsilcisi, Erzurum Palandöken'i 3-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Günün diğer maçında Artvin Spor, Gümüşhane GSİM'i 3-0 yenerek ilk galibiyetini aldı.

Final gününde Gümüşhane GSİM, Erzurum Palandöken'i 3-0 mağlup ederken, turnuvanın en kritik mücadelesinde Artvin Spor ile Erzincan Vefa Spor karşı karşıya geldi. Erzincan temsilcisi sahadan 3-0 galip ayrılarak turnuvayı namağlup tamamladı.

Bu sonuçlarla Erzincan Vefa Spor, 3'te 3 yaparak 9 puanla grubunu lider tamamladı ve şampiyonluğa ulaştı. Elde edilen başarıyla Erzincan temsilcisi, kulüp tarihinde ilk kez Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Kulüp Başkanı Oktay Gül, şampiyonaya iyi hazırlandıklarını belirterek, teknik ekip ve sporcuları tebrik etti. Gül, 16 finallerinde de başarı hedeflediklerini ifade etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

SGK’ye 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak SGK'ye 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak
Takside çıkan tartışmada arkadaşını tabanca ile vurdu Takside çıkan tartışmada arkadaşını tabanca ile vurdu
Madende elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti Madende elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
İki saldırgan, tek profil: Dijital şiddetin ortak izleri İki saldırgan, tek profil: Dijital şiddetin ortak izleri
Maraş saldırganı için olay iddia: Çok eşli bir ilişkimiz vardı Maraş saldırganı için olay iddia: Çok eşli bir ilişkimiz vardı
Okul saldırganının yeni görüntüsü ortaya çıktı Canlı yayında şarjöre mermi doldurmuş Okul saldırganının yeni görüntüsü ortaya çıktı! Canlı yayında şarjöre mermi doldurmuş

07:31
Trump’tan savaşı kaybettiğinin itirafı
Trump'tan savaşı kaybettiğinin itirafı
02:08
CHP’li Ataşehir Belediyesine gece yarısı operasyonu: Başkan Onursal Adıgüzel dahil 18 gözaltı
CHP'li Ataşehir Belediyesine gece yarısı operasyonu: Başkan Onursal Adıgüzel dahil 18 gözaltı
02:05
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 6’ya yükseldi
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 6'ya yükseldi
23:43
Tedesco’dan son dakikada yenilen gole tek kelimelik tepki
Tedesco'dan son dakikada yenilen gole tek kelimelik tepki
23:19
Gülistan Doku soruşturmasında Elazığ’da gözaltına alınan Tuncay Sonel Erzurum’a getirilecek
Gülistan Doku soruşturmasında Elazığ'da gözaltına alınan Tuncay Sonel Erzurum'a getirilecek
22:34
Trump açıkladı, İran anında yalanladı: Hiçbir zaman olmayacak
Trump açıkladı, İran anında yalanladı: Hiçbir zaman olmayacak
