Erzincanlı Anzor Yasin Türkiye Üçüncüsü

Ankara'da düzenlenen Okul Sporları Güreş Grekoromen Yıldızlar Türkiye Birinciliği müsabakalarında Erzincanlı sporcu Anzor Yasin, Türkiye üçüncüsü oldu.

02-05 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyonda, Erzincan'ı temsil eden Sporcu Eğitim Merkezi sporcusu Anzor Yasin, 38 kilogram kategorisinde mindere çıktı.

Rakipleri karşısında başarılı performans sergileyen Yasin, turnuvayı üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalya kazandı.

Yetkililer, elde edilen başarının genç sporcular için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, "Değer Erzincan Spor Kulüpleri" projesi kapsamında gençlerin sporun her alanında desteklenmeye devam edileceğini ifade etti.

Açıklamada, sporcunun elde ettiği başarıda emeği bulunan antrenörler de tebrik edilerek, başarılarının devamı dilendi. - ERZİNCAN