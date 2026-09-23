Erzincanlı badmintoncular Dünya Gençler Karışık Çiftler\'de 2. sıraya yükseldi

Erzincanlı badmintoncular Gökay Göl ve Nisa Nur Çimen, Dünya Gençler Sıralaması Karışık Çiftler kategorisinde 2. sıraya yükseldi.

Son olarak Avrupa Gençler Şampiyonası'nda şampiyonluk elde eden Gökay Göl ve Nisa Nur Çimen, yıl içerisinde katıldıkları uluslararası turnuvalarda elde ettikleri derecelerle puanlarını artırdı.

Başarılı sporcular, topladıkları puanlarla Dünya Gençler Sıralaması Karışık Çiftler kategorisinde 2. sıraya yükselerek Türkiye badminton tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.

Erzincanlı sporcuların uluslararası organizasyonlarda elde ettiği başarıların kente ve Türk badmintonuna katkı sağladığı belirtildi.