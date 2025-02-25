Erzincanlı güreşçi Miraç Akın Akarsu düzenlenen Okul Sporları Güreş Genç B Grekoromen Türkiye Birinciliği müsabakalarında Türkiye 3'üncülüğü elde etti.
17-21 Şubat 2025 tarihleri arasında Tokat ilinde düzenlenen Okul Sporları Güreş Genç B Grekoromen Türkiye Birinciliği müsabakalarında mücadele eden Erzincanlı sporcu Miraç Akın Akarsu, 110 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu. - ERZİNCAN
Son Dakika › Spor › Erzincanlı Güreşçi Miraç Akın Türkiye Üçüncüsü Oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?