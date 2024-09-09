Erzincanlı Sporcular Türkiye Şampiyonu - Son Dakika
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Erzincanlı Sporcular Türkiye Şampiyonu

Erzincanlı Sporcular Türkiye Şampiyonu

Kayseri'de yapılan Büyükler Badminton Türkiye Şampiyonasında Erzincanlı sporcular, şampiyonluklar elde ederek büyük bir başarıya imza attılar. Erzincan Telekom Spor Kulübü takım olarak Türkiye 1'incisi olurken, Erzincan İl Özel İdaresi Spor Kulübü ise Türkiye 2'ncisi oldu. Ayrıca, Erzincanlı sporcular çeşitli branşlarda 2'ncilik ve 3'üncülük dereceleri elde ettiler.

09.09.2024 13:15
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Kayseri'de yapılan Büyükler Badminton Türkiye Şampiyonasında Erzincanlı sporcular Türkiye Şampiyonu oldu.

Türkiye Badminton Federasyonunun düzenlemiş olduğu "Büyükler Badminton Türkiye Şampiyonası" Kayseri'de gerçekleşti. Şampiyonaya değişik ilerden 170 kulüpten 530 sporcu katıldı.

Beş gün süren ve çekişmeli maçlara sahne olan Büyükler Badminton Türkiye Şampiyonasına Erzincanlı sporcuların kazanmış oldukları başarılar damga vurdu. Beş branşta oynanan şampiyonanın 3 branşında şampiyon olan Erzincanlı sporcular branşlarda 2'nci ve 3'üncülük derecelerini de alarak bir ilki başardılar.

Şampiyona sonucunda Erzincanlı sporcular ferdi olarak topladıkları puanlarla takım sıralamasında 170 kulüp içinde Erzincan Telekom Spor Kulübü Türkiye 1'incisi olurken Erzincan İl Özel İdaresi Spor Kulübü ise Türkiye 2'ncisi oldu.

Aldıkları derecelerle büyük şehir takımlarını geride bırakmayı başaran Erzincanlı sporcular ferdi olarak şu dereceleri aldılar:

Çift Kadınlar

1. Nazlı Can İnci - Bengisu Erçetin, Türkiye Şampiyonu

2. Yasemen Bektaş - Cansu Erçetin, Türkiye 2'ncisi

3. İlayda Nur Özelgül - Sare Ece Başakın, Türkiye 3'üncüsü

3.Tuğce Nur Korkmaz - İkra Elif Özyiğit, Türkiye 3'üncüsü

Çift Erkekler

1. Abdulsamet Özdemir - Taha Emirhan Budak Türkiye Şampiyonu

2. Emre Sönmez - Semih Baha Başakın, Türkiye 2'ncisi

3. Gökay Göl - Mehmet Can Töremiş, Türkiye 3'üncüsü

Karışık Çiftler

1. Emre Sönmez - Yasemen Bektaş, Türkiye Şampiyonu

2. Taha Emirhan Budak - İlayda Nur Özelgül, Türkiye 2'ncisi

3. Semih Baha Başakın - Sare Ece Başakın, Türkiye 3'üncüsü

3. Serkan Uğurlu - Zehra Erdem, Türkiye 3'üncüsü

Tek Kadınlar

Tuğce Nur Korkmaz, Türkiye 3'üncüsü - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Erzincanlı Sporcular Türkiye Şampiyonu - Son Dakika

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