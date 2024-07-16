Erzincanlı Sporcular İstanbul'da 14 Madalya Kazandı - Son Dakika
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Spor

Erzincanlı Sporcular İstanbul'da 14 Madalya Kazandı

İstanbul'da düzenlenen Intercıty U11,U13,U 15,U17 Youth Open İnternational 2024 Uluslararası Badminton turnuvasına katılan Erzincanlı sporcular, 6 altın madalya, 2 gümüş madalya ve 6 bronz madalya olmak üzere toplamda 14 madalya kazandılar. Turnuvaya 17 sporcu ve 4 antrenör katılan Erzincan ekibi, heyecanlı geçen müsabakalarda başarılı bir performans sergiledi. Ayrıca, milli takıma ilk kez çağrılan birçok sporcu da bu turnuvada milli olma heyecanı yaşadı.

16.07.2024 14:08
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İstanbul'da yapılan uluslararası turnuvada Erzincanlı sporcular 14 madalya kazandılar.

İstanbul'da düzenlenen Intercıty U11,U13,U 15,U17 Youth Open İnternational 2024 Uluslararası Badminton turnuvası 7 ülkenin katılımıyla yapıldı.

Turnuvaya çeşitli yaş guruplarından Erzincan'dan 17 sporcu 4'te antrenör katıldı. Erzincan'dan milli takım ilk kez çağrılan bir çok sporcuda bu turnuvada ilk kez milli olama heyecanı yaşadı. Heyecanlı geçen müsabakalar sonunda Erzincanlı sporcular 6 altın madalya 2 gümüş madalya, 6 bronz madalya olmak üzere toplamda 14 madalya kazandılar. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Erzincanlı Sporcular İstanbul'da 14 Madalya Kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincanlı Sporcular İstanbul'da 14 Madalya Kazandı - Son Dakika
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