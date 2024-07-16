Erzincanlı Sporcular İstanbul'da 14 Madalya Kazandı

Spor

İstanbul'da yapılan uluslararası turnuvada Erzincanlı sporcular 14 madalya kazandılar.

İstanbul'da düzenlenen Intercıty U11,U13,U 15,U17 Youth Open İnternational 2024 Uluslararası Badminton turnuvası 7 ülkenin katılımıyla yapıldı.

Turnuvaya çeşitli yaş guruplarından Erzincan'dan 17 sporcu 4'te antrenör katıldı. Erzincan'dan milli takım ilk kez çağrılan bir çok sporcuda bu turnuvada ilk kez milli olama heyecanı yaşadı. Heyecanlı geçen müsabakalar sonunda Erzincanlı sporcular 6 altın madalya 2 gümüş madalya, 6 bronz madalya olmak üzere toplamda 14 madalya kazandılar. - ERZİNCAN