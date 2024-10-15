Erzincanlı Sporculardan İki Bronz Madalya

Spor

Erzincanlı sporcular, Victor International Challenge 2024 Turnuvası'nda çift bayanlar kategorisinde iki bronz madalya kazandı.

10-13 Ekim 2024 tarihlerinde düzenlenen 22 ülkeden 240 sporcunun katıldığı Victor International Challenge 2024 Badminton Turnuvası'nda Erzincanlı sporcular, Türkiye çift bayanlar kategorisinde iki bronz madalya kazandı.

Erzincanlı sporcular, uluslararası düzeydeki bu turnuvada Türkiye'ye iki üçüncülük kazandırdı. Çift bayanlar kategorisinde Yasemen Bektaş ve Cansu Erçetin, ayrıca Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci ikilisi bronz madalya alarak Türkiye'yi başarıyla temsil etti.

Turnuvanın madalya sıralaması

1. Paula Lopez - Lucia Rodriguez (İspanya)

2. Polina Buhrova - Yevheniia Kantemyr (Ukrayna)

3. Yasemen Bektaş - Cansu Erçetin (Türkiye)

4. Bengisu Erçetin - Nazlıcan İnci (Türkiye)

Antrenör Uğur Erçetin'in görev aldığı uluslararası turnuvada Erzincanlı sporcuların elde ettiği başarı, şehrin spor alanındaki yükselen performansını bir kez daha ortaya koydu. - ERZİNCAN