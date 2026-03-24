EUSA 2028, Erzurum\'da düzenlenecek

24.03.2026 09:04  Güncelleme: 09:05
Erzurum, yoğun çalışmalar ve güçlü iş birlikleri sonucu 2028 Avrupa Üniversiteler Kış Oyunları'na ev sahipliği yapma hakkını kazandı. Atatürk Üniversitesi öncülüğünde gerçekleştirilen adaylık süreci, şehrin uluslararası spor organizasyonlarındaki iddiasını pekiştirdi.

Erzurum'un 2028 Avrupa Üniversiteler Kış Oyunlarına (EUSA) ev sahipliği yapma adaylığı, yürütülen yoğun çalışmalar, güçlü kurumsal iş birlikleri ve ortaya konulan ortak vizyonun neticesinde başarıyla sonuçlandı.

Avrupa Üniversite Sporları Birliği tarafından alınan karar doğrultusunda Erzurum, 2028 yılında Avrupa'nın en prestijli üniversite spor organizasyonlarından birine ev sahipliği yapmaya hak kazandı.

Söz konusu başarı, Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) koordinasyonunda yürütülen adaylık sürecinin en önemli adımlarından biri olan iyi niyet protokolü ile başlayan güçlü iş birliğinin somut bir çıktısı olarak değerlendiriliyor. Atatürk Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi ile yerel yönetimler ve ilgili kurumların ortak irade ortaya koyduğu süreç, Erzurum'un uluslararası spor organizasyonlarındaki iddiasını bir kez daha tescilledi.

Adaylık sürecinin önemli aşamalarından biri olan ve Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen iyi niyet protokolü imza töreniyle temelleri güçlendirilen bu büyük organizasyon, Erzurum'un uluslararası spor vizyonunu bir kez daha tescillemiş oldu. Söz konusu törende; Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Bayburt Üniversitesi Rektörü ve TÜSF Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ve TÜSF Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yönal tarafından imzalanan protokol, kurumlar arası güçlü bir iradenin somut göstergesi olmuştu.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Bu başarı ortak iradenin ve inancın eseridir"

Sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum'un bu önemli organizasyona ev sahipliği yapma hakkı kazanmasının, güçlü bir iş birliği kültürünün ve kararlı bir vizyonun sonucu olduğunu ifade etti.

Hacımüftüoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Erzurum'un 2028 Avrupa Üniversiteler Kış Oyunlarına ev sahipliği yapacak olması, şehrimiz ve ülkemiz adına son derece gurur verici bir gelişmedir. Bu başarı; üniversitelerimizin, yerel yönetimlerimizin ve ilgili tüm kurumlarımızın ortak akıl ve güçlü iş birliği anlayışıyla ortaya koyduğu kararlı duruşun bir neticesidir.

2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları ile elde ettiğimiz organizasyon tecrübesi, bugün bu büyük başarının en önemli yapı taşlarından birini oluşturmuştur. Erzurum, sahip olduğu modern tesisleri, güçlü altyapısı ve uluslararası organizasyon kabiliyetiyle Avrupa'nın önde gelen kış sporları merkezlerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır.

2028 Avrupa Üniversiteler Kış Oyunlarının şehrimizin uluslararası tanıtımına önemli katkılar sağlayacağına, üniversitelerimizin küresel görünürlüğünü artıracağına ve gençlerimize önemli deneyimler kazandıracak bir atmosfer oluşturacağına yürekten inanıyorum. Bu vesileyle sürece katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, bu önemli organizasyonun ülkemize ve spor camiasına hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Erzurum, spor turizminde yeni bir vizyon ortaya koyuyor

2028 Avrupa Üniversiteler Kış Oyunlarının Erzurum'da düzenlenecek olması; şehrin uluslararası alandaki bilinirliğini artırmanın yanı sıra spor turizmi potansiyeline de önemli katkılar sağlayacak. Avrupa'nın dört bir yanından gelecek sporcuların ve delegasyonların katılımıyla gerçekleştirilecek organizasyonun, Erzurum'un tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtımına da önemli bir ivme kazandırması bekleniyor.

Atatürk Üniversitesi, ETÜ ve Bayburt Üniversitesi öncülüğünde ve tüm paydaş kurumların katkılarıyla yürütülen bu süreç, Erzurum'un uluslararası spor organizasyonlarında önemli bir merkez olma hedefi doğrultusunda atılmış güçlü ve stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor. - ERZURUM

Advertisement
