Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Kick Boks Takımı Başarılarıyla Damga Vurdu

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Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü'müzün Kick Boks takımı aldığı başarılarla 9. Uluslararası Dünya Kupası ve Akdeniz Şampiyonası'na damga vurdu.

15-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşen 9. Uluslararası Dünya Kupası ve Akdeniz Şampiyonası'nda Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulüb Kick Boks takımı; 6 Dünya Kupası Şampiyonluğu, 2 Akdeniz Şampiyonluğu, 1 Dünya Kupası 2'nciliği, 4 Akdeniz Şampiyonası 2'nciliği, 1 Dünya Kupası 3'ncülüğü, 7 Akdeniz Şampiyonası 3. kazanarak tarihi bir başarıya imza attı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, " Kıymetli sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi. - ERZURUM