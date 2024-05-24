Erzurum'da 30 Bin Genç ve Çocuğa Yüzme Öğretiliyor - Son Dakika
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Erzurum'da 30 Bin Genç ve Çocuğa Yüzme Öğretiliyor

Erzurum\'da 30 Bin Genç ve Çocuğa Yüzme Öğretiliyor

Deniz seviyesinden bin 800 metre yükseklikteki Erzurum'da, Palandöken Olimpik Yüzme Havuzu'nda açılan kurs kapsamında bu yıl 30 bin genç ve çocuğa yüzme öğretilmesi hedefleniyor. Avrupa'nın şehir merkezindeki tek yüksek irtifalı tam olimpik yüzme kapasiteli Erzurum'daki Palandöken Olimpik Yüzme Havuzu, 7 yıldır aktif bir şekilde Türkiye'nin yanı sıra dünyanın ve Avrupa'nın birçok ülkesinden gelen yüzücülere hizmet vermeye devam ediyor.

24.05.2024 12:30
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Deniz seviyesinden bin 800 metre yükseklikteki Erzurum'da, 2017 yılında hizmete alınan Palandöken Olimpik Yüzme Havuzu'nda açılan kurs kapsamında bu yıl 30 bin genç ve çocuğa yüzme öğretilmesi hedefleniyor.

Avrupa'nın şehir merkezindeki tek yüksek irtifalı tam olimpik yüzme kapasiteli Erzurum'daki Palandöken Olimpik Yüzme Havuzu, 7 yıldır aktif bir şekilde Türkiye'nin yanı sıra dünyanın ve Avrupa'nın birçok ülkesinden gelen yüzücülere hizmet vermeye devam ediyor.

Profesyonel sporcuların kamp yaptığı havuzda Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında bu zamana kadar kentteki birlerce çocuk ve genç yüzme sporuyla tanıştı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Palandöken'deki yüzme havuzuna gelenler, deneyimli eğitmenler eşliğinde haftanın 6 günü belli saatler aralığında yüzme eğitimi alıyor.

Yüzme öğrenerek iyi birer yüzücü olma heyecanıyla kulaç atan çocuklar, hem spor yapıyor hem de suda keyifli zaman geçiriyor.

Geçen sene 26 bin çocuğun yüzme öğrendiği merkezde bu sene artan seans sayısıyla 30 bin çocuğun bu hizmetten faydalanması hedefleniyor.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havuzda hafta içi 250, hafta sonu 350 çocuk ve vatandaşa hizmet verdiklerini söyledi.

Bakanlığın başlattığı proje sayesinde binlerce insanın yüzme öğrendiğini belirten Çakmur, "Bakanlığımızın projesi müthiş bir karşılık buldu. Geçen yıl 26 bin çocuğumuza burada yüzme öğrettik. Bu yıl da Bakanlığımızın bunu biraz daha geliştirme yönünde talimatlarıyla 8 seans olan çalışmayı 16 seansa çıkardık." dedi.

Çocuklara farklı yüzme stillerini öğrettiklerini ifade eden Çakmur, şöyle devam etti:

"Belli bir kriterimiz var. Buraya gelenler sadece yüzmeyi değil stil yönünden de serbest, kelebek ve sırtüstü yüzmeyi öğreniyor. 5 dakika havuzda kalabilmeyi öğreniyor. 16 seansın sonunda artık seçmelere girebilecek kadar sporcu seviyesinde yüzme bilmeyen kalmasının karşılığının vermeye başladık. Sadece bu proje değil yurtlardaki öğrencilerimiz ve STK'ların kurslarını da biz bu havuzda karşılamaya çalışıyoruz."

Talep fazlalığını karşılamaya çalıştıklarını anlatan Çakmur, "Şu anda belediyelerimizin havuzlarından talep fazlalığından dolayı orada bizim can kurtaran ve antrenörlerimiz nezaretinde ikinci ve üçüncü havuzumuzda hizmet vermeye başladık. Geçen yıldan bu tarafa yaklaşık 30 bine yakın çocuğumuz yüzme öğrenmiş oldu. Sadece yüzmeyi değil kulüplerimize ve yüzme milli takımlarımıza da altyapı oluşturduğunu gözlemliyoruz." ifadelerini kullandı.

Erzurum'un söz konusu havuz sayesinde ön plana çıkan şehirlerden olduğunu dile getiren Çakmur, şunları kaydetti:

"Erzurum hep kış ve buz salonlarımızla ön plana çıkan kamuoyunda öyle bilenen bir yer. Bu sene biz yaklaşık 30 bine yakın genç ve çocuğumuza yüzmeyi öğreterek aslında yüzmenin kış memleketinde de rahatlıkla yapılabildiğini göstermeyi hedefliyoruz. Çocuklarımızın yüzme hakları devletimizin eliyle onlara verdiğimiz hizmetlerin başında gelmeye başladı. Hem yaz hem de kış sporlarında Erzurum'u ön plana çıkarmaya çalışıyoruz."

"Hedefim milli sporcu olmak"

Havuzda 7 yıldır yüzen 12 yaşındaki Rana Feyza Karaca da "Burada 6 gün antrenman yapıyoruz. 4,5 kilometre yüzüyoruz ve artık burası bizim evimiz. İlk geldiğimde suyu aşırı seviyordum sonra bunu daha da ilerlettim. Şu an için hedefim milli sporcu olmak." dedi.

Çocuklardan 13 yaşındaki Nehir Temel ise 4 yıldır yüzdüğünü, ilk başlarda havuzdan korktuğunu, aradan geçen zamanda kendini geliştirerek kolluksuz bir şekilde serbest stilde yüzebildiğini söyledi.

Çocuk yüzücülerden Halis Doğan da 4 yıl önce başladığını, ilk zamanlarda havuzdan kaçmaya çalıştığını ancak yüzmenin çok güzel bir spor olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

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