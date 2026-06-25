Erzurum GSİM'de tesis atağı hız kesmiyor - Son Dakika
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Erzurum GSİM'de tesis atağı hız kesmiyor

Erzurum GSİM\'de tesis atağı hız kesmiyor
25.06.2026 16:10  Güncelleme: 16:12
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Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, GSB Merkezi Yurtlar Kampüsü'nde atıl durumdaki spor salonunu bakım onarım ve çevre düzenlemesiyle gençlerin kullanımına açıyor. Temmuz ayındaki diğer salon bakımları öncesinde bu salon, güreş müsabakalarına ev sahipliği yapacak.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, şimdi de GSB Merkezi Yurtlar Kampüsünde atıl durumda bulunan spor salonuna gençliğin hizmetine sunmaya hazırlanıyor. Spor salonunda hummalı çalışma devam ediyor.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Spor Hizmetleri Müdürü Levent Çakmur, kente spor yatırımı kazandırma devam ederken, şimdi de GSB Merkezi Yurtlar Kampüsündeki spor salonu faaliyete geçiriliyor. Atıl durumda bulunan ve depo olarak kullanılan spor salonu, gün yüzüne çıkıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bakım onarımdan geçirdiği spor salonunu gençliğin hizmetine sunacak. Temmuz ayında Palandöken ve Yakutiye Spor Salonu'nda yapılacak olan bakım onarım çalışmaları nedeniyle Erzurum'da spora hizmet veren spor salonlarından biri de GSB Merkezi Yurtlar Kampüsündeki spor salonu olacak.

Çakmur ve Dönmez spor salonunda karargah kurdu

Ayrı bir bağlantı yolu ile spor salonu şehirde spor yapan gençlerin hizmetine sunulacak. Ayrıca bu spor salonunda müsabakalarda organize edilecek. Yusuf Tosunoğlu ve Melih Korkmaz'ın tesis amirliğini yapacağı spor salonunda bugünlerde hummalı bir çalışma yapılıyor. Salonun bünyesindeki bölümlerde temizlik ve bakım çalışmaları yapılırken, çevre düzenlemesi de gerçekleştiriliyor. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, spor salonundaki çalışmaları yakından takip ediyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, "Palandöken ilçemize yaptığımız bireysel antrenman salonları sayesinde şehrimizde sporun soluklanmasını sağladık. İnşallah Bakanlığımız ve Yatırım İnşaat ve İşletmeler Genel Müdürlüğümüzün destekleriyle Dadaşkent'e de önemli bireysel antrenman salonları yapacağız. Temmuz ayında Palandöken ve Yakutiye Spor Salonlarımızda geniş çaplı bakım onarım ve güçlendirme yapacağız. Bu nedenle spora daha fazla soluk kazandırmak ve sporcularımıza daha fazla çalışma imkanı sağlamak için yıllardır merkezi yurtlarımızın kampüsündeki spor salonunu faaliyete geçireceğiz. Spor salonunda son rötuşlarımızı yapıyoruz. Hafta sonu bu tesiste güreş il birinciliği müsabakaları yapmayı planlıyoruz. Artık burası da Erzurum'un spordaki adreslerinden biri olacak. Buraya Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Yakutiye Belediyesi'nin destekleriyle bir de bağlantı yolu yapacağız" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Erzurum GSİM'de tesis atağı hız kesmiyor - Son Dakika

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