EBBSK ve Oltu 25 Mart SK play-out maçında karşı karşıya gelecek

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile Oltu 25 Mart Spor Kulübü, gelecek sezon Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele edebilmek için play-out maçında karşı karşıya gelecek.

Bu sezon Bölgesel Amatör Lig 3. Grup'ta mücadele eden Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, ligi 3. sırada tamamladı. Erzurum ekibi, 3. Lig'e yükselme hedefi doğrultusunda çıktığı play-off 2. tur karşılaşmasında ise sahasında Sivasgücü Belediyespor'a 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Erzurum Süper Amatör Lig'de mücadele eden Oltu 25 Mart Spor Kulübü ise sezonu şampiyon olarak tamamlayarak play-out oynama hakkı kazandı.

İki ekip, 23 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00'te Kazım Karabekir Stadyumu yanındaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi 1 Nolu Saha'da karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi kazanan ekip önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Lig'de yer alacak, kaybeden takım ise Erzurum Süper Amatör Lig'de mücadele etmeye devam edecek. - ERZURUM