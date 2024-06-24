Erzurum\'da Cirit Heyecanı: Grup Birincileri Belli Oldu

Spor

Erzurum'da haftalardır devam eden cirit heyecanında grup birincileri belli oldu.

Erzurum Mahalli Lig Atlı Cirit İl Birinciliği sona erdi. Başarılı olan takımların kupaları, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ve Cirit İl Temsilcisi Bahri Önal tarafından verildi. A Grubu birincisi Erzurum Atlı SK, B Grubu birincisi Ilıca Atlı SK ve C Grubu birincisi Diriliş Atlı SK oldu. - ERZURUM