Erzurum\'da Cumhuriyet Bayramı basketbol turnuvasında 12 maç oynandı

Erzurum'da basketbol parkeleri Cumhuriyet Coşkusuyla yankılandı. Geleceğin dev adamları, basketlerini Cumhuriyet aşkıyla attı.

Erzurum'da basketbol parkeleri Cumhuriyet Coşkusuyla yankılandı. Geleceğin dev adamları, basketlerini 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Basketbol Turnuvasında attı. Erzurum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılı, basketbolun birleştirici gücüyle kutlandı. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Erzurum İl Temsilciliğinin düzenlediği Basketbol turnuvası renkli ve çekişmeli geçti. Altı farklı yaş kategorisinde, kız ve erkek takımlarının katılımıyla düzenlenen 12 karşılaşmada genç sporcular Cumhuriyet coşkusunu parkede yaşadı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Yüksek İrtifa Spor Salonu'nda oynanan basketbol maçları nefes kesti. TBF Erzurum İl Temsilcisi Dr. Ömer Uslu, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 103. yıl dönümü, Erzurum'da sporun heyecanı ve gençliğin enerjisiyle anlamlı bir organizasyona dönüştü. U10, U11, U12, U14, U16 ve U18 kategorilerinde kız ve erkek sporcuların mücadele ettiği organizasyonda toplam 12 karşılaşma oynandı. Farklı yaş gruplarından sporcuların aynı çatı altında buluştuğu turnuva, basketbolun yalnızca bir rekabet alanı değil; dostluğun, dayanışmanın ve ortak değerlerin de buluşma noktası olduğunu bir kez daha gösterdi" dedi.

Parkede kıran kırana mücadele tribünde cumhuriyet coşkusu

Günün en anlamlı görüntülerinden biri, farklı takımların sporcularının ve seyircilerin aynı karede buluşması oldu. Sahada rakip olan gençlerin, sporun ortak paydasında bir araya gelmesi Cumhuriyet Bayramı'nın birlik ve beraberlik ruhuna yakışan bir tablo oluşturdu. Turnuvada kazanılan sayılardan ve maç sonuçlarından daha önemli olan ise çocukların ve gençlerin sporla buluşması, mücadele kültürünü öğrenmesi ve Cumhuriyetimizin değerlerini sporun evrensel diliyle yaşamasıydı.

Erzurum Basketbolunun Geleceğine Yatırım

Turnuvaya gösterilen ilginin ve katılımın kendilerini mutlu ettiğini belirten Basketbol İl Temsilcisi Dr. Ömer Uslu, "Cumhuriyet'in genç nesillere bıraktığı en önemli miraslardan biri, kendilerini her alanda geliştirebilecekleri bir gelecek idealidir. Spor da bu idealin vazgeçilmez parçalarından biridir. Özellikle altyapı kategorilerinde düzenlenen bu tür organizasyonlar, genç sporcuların gelişimine katkı sunarken Erzurum'da basketbol kültürünün güçlenmesi açısından da büyük önem taşıyor. Erzurum Basketbol İl Temsilciliği olarak çocukların ve gençlerin basketbolla daha fazla buluşmasını, kız ve erkek sporcuların müsabaka deneyimlerinin artırılmasını ve şehirde basketbolun her yaş grubunda yaygınlaştırılmasını hedefliyor" diye konuştu.

Spora verilen değer geleceğe verilen değerdir

"Spora verilen destek, geleceğe verilen değerdir" diyen Türkiye Basketbol Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Dr. Ömer Uslu, Organizasyonun Erzurum'da sporun gelişmesine katkı sunan kurumların desteği ve iş birliğinin önemine de dikkat çekti.

Uslu, "Başta Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal ve Yüksek İrtifa Spor Salonu Tesis Müdürü Aykut Bozoğlu olmak üzere, şehrimizde sporun ve gençlerin gelişimine katkı sunan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Turnuvaya katılan tüm kulüplerimize, antrenörlerimize, sporcularımıza, hakemlerimize ve tribünlerde heyecanımıza ortak olan ailelerimize müteşekkiriz" şeklinde konuştu.