Erzurum'da dondurucu soğukta engelliler için koşan gönüllüler farkındalık oluşturdu

Erzurum'da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında farkındalık oluşturulması amacıyla "Engel Olma Gönüllü Ol Yol Koşusu" düzenlendi.

Valilik öncülüğünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Kazım Karabekir Stadı Yolu'ndaki Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Parkuru'nda düzenlenen koşunun startını Vali Okay Memiş verdi.

Antrenörler, sporcular ve 40 ila 80 yaş aralığındaki veteranlar, sıfırın altında 10 derecede 1500 metre koştu. Yarışmada şarkı ve türküler eşliğinde koşan veteranlar etkinliğe renk kattı.

Koşu sonunda Vali Yardımcısı Can Atak ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, katılımcılara ve engellilere madalya takdim etti.

Veteranlardan Erdal Güzel, anlamlı bir günde buluştuklarını belirterek "Bugün bir farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan maratona Palandöken Masterler Koşu Grubu olarak katıldık. Yaş grubumuz 50'nin üzerinde. Burada önemli olan dünyaya engelli olarak gelmiş ya da sonradan engelli olmuş kardeşlerimizin dertlerine ve sıkıntılarına ortak olmak, onların seslerini duyurmak ve yanlarında olduğumuzun mesajını vermekti." diye konuştu.

Veteran Alparslan Yılmaz da soğuk bir havada koştuklarını aktararak etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.