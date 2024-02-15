Erzurum'da düzenlenecek 20. Deaflympics Kış Olimpiyatları'na 36 ülkeden sporcu katılacak - Son Dakika
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Erzurum'da düzenlenecek 20. Deaflympics Kış Olimpiyatları'na 36 ülkeden sporcu katılacak

Erzurum\'da düzenlenecek 20. Deaflympics Kış Olimpiyatları\'na 36 ülkeden sporcu katılacak

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Erzurum'da düzenlenecek olan 20. Deaflympics Kış Olimpiyatları'na 2-12 Mart tarihleri arasında 36 ülkeden 1003 sporcu katılacak. Olimpiyatlara katılacak olan ülkelerin tüm imkanları sağlandı ve Türkiye'nin misafiri olarak bekleniyorlar.

15.02.2024 18:35  Güncelleme: 18:36
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Erzurum'da düzenlenecek 20. Deaflympics Kış Olimpiyatları'na 36 ülkeden sporcu katılacak.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2-12 Mart tarihlerinde yapılacak organizasyonda 36 ülkeden 1003 sporcu 6 branşta yarışacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, "6 branşta gerçekleşecek olimpiyatlara toplam 36 ülke ve ülkemiz dahil 1003 sporcu ve teknik ekip katılacak. Katılımcı ülkelere devletimiz ve federasyonumuz her türlü imkanı sağlamıştır. Önce misafirimiz sonra rakibimiz olan tüm ülkelerin ülkemize giriş yapmasını sabırsızlıkla bekliyor ve şimdiden başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Erzurum'da düzenlenecek 20. Deaflympics Kış Olimpiyatları'na 36 ülkeden sporcu katılacak - Son Dakika
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