Erzurum'da düzenlenen Deaflympics'te kros kayak takım sprint müsabakalarında madalyalar sahiplerini buldu - Son Dakika
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Erzurum'da düzenlenen Deaflympics'te kros kayak takım sprint müsabakalarında madalyalar sahiplerini buldu

Erzurum\'da düzenlenen Deaflympics\'te kros kayak takım sprint müsabakalarında madalyalar sahiplerini buldu

Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) kros kayak takım sprint müsabakalarında altın, gümüş ve bronz madalyalar sahiplerini buldu. Kadınlarda Çinli sporcular Zhang Weiqin ve Xiangxiang Mao altın madalyayı kazanırken, Ukrayna'dan Nopriinko Yelizaveta ile Lavryk Anastasiia gümüş madalyayı, Güney Koreli Lee Sunju ve Kim Kwan ise bronz madalyayı elde etti. Erkeklerde ise Ukraynalı Andriy Andriyishyn ile Ruslan Denysenko altın madalyanın sahibi oldu. Çinli sporcular Boyi Liu ile Guoxiong Qiu gümüş madalyayı, Fransız Cros Lois ve Collomb Patton Antoine ise bronz madalyayı kazandı.

09.03.2024 13:19  Güncelleme: 13:20
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Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) kros kayak takım sprint müsabakalarında madalyalar sahiplerini buldu.

Kandilli Kayaklı Koşu ve Biathlon Merkezi'ndeki yarışlarda altın madalyayı kadınlarda Çinli sporcular Zhang Weiqin ve Xiangxiang Mao, gümüş madalyayı Ukrayna'dan Nopriinko Yelizaveta ile Lavryk Anastasiia, bronz madalyayı ise Güney Koreli Lee Sunju ve Kim Kwan elde etti.

Erkeklerde ise Ukraynalı Andriy Andriyishyn ile Ruslan Denysenko altın madalyanın sahibi olurken, gümüş madalyayı Çinli sporcular Boyi Liu ile Guoxiong Qiu, bronz madalyayı da Fransız Cros Lois ve Collomb Patton Antoine kazandı.

Kaynak: AA

Kış Olimpiyatları, Erzurum, Ukrayna, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Erzurum'da düzenlenen Deaflympics'te kros kayak takım sprint müsabakalarında madalyalar sahiplerini buldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da düzenlenen Deaflympics'te kros kayak takım sprint müsabakalarında madalyalar sahiplerini buldu - Son Dakika
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