Erzurum'da Futbolcular Performans Testlerinden Geçiyor - Son Dakika
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Erzurum'da Futbolcular Performans Testlerinden Geçiyor

Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren futbolcular, Atatürk Üniversitesi Performans Ölçüm Değerlendirme ve Rehabilitasyon Merkezi'nde çeşitli testlerden geçiyor. Merkezde, futbolcuların spor bilimleri alanında uzman kişilerce uluslararası standartlardaki gelişmiş teknoloji ve teknik yöntemlerle vücut ölçüm, sürat, çabukluk, esneklik, reaksiyon, kas kuvveti, denge ve dayanıklılık testleri ölçüldü. Merkez, kulüp antrenörlerine sporcuların performans düzeyleri hakkında rapor sunarak kişisel gelişimlerine destek oluyor.

25.07.2024 11:39
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Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren futbolcular, Atatürk Üniversitesi Performans Ölçüm Değerlendirme ve Rehabilitasyon Merkezi'nde çeşitli testlerden geçiyor.

Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, bünyesinde hizmet veren Performans Ölçüm Değerlendirme ve Rehabilitasyon Merkezi Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatay spor ve Trendyol 1. Lig'den Erzurum FK'yi ağırladı.

Merkezde, futbolcuların spor bilimleri alanında uzman kişilerce uluslararası standartlardaki gelişmiş teknoloji ve teknik yöntemlerle vücut ölçüm, sürat, çabukluk, esneklik, reaksiyon, kas kuvveti, denge ve dayanıklılık testleri ölçüldü.

Hataysporlu futbolcuların izokinetik kuvvet testinden geçirildiği merkezde, sporcuların performans düzeyleri raporlandırılarak kişisel gelişimleri desteklenecek ve yeni sezon hazırlıklarını bilimsel verilerin ışığında gerçekleştirilmesine olanak sağlanıyor.

Kulüplerin performansını analiz eden merkezdeki ekip, talep edildiğinde hazırladığı değerlendirme raporuyla sporcuların zayıf ve güçlü yanlarını belirleyerek kulüp antrenörlerine iletiyor.

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, merkezin spor dünyasına hizmet etmesi amacıyla kurulduğunu ve sadece ulusal değil uluslararası açıdan da önemli olduğunu belirtti.

Merkezin önemine değinen Çomaklı, "Hem teknolojik hem de nitelikli uzman kadrosu ile oldukça donanımlı olan merkezimiz, sporcuların performanslarını ölçerek bu performansları daha yukarı nasıl çıkarabilecekleri ve becerilerini nasıl geliştirebilecekleri konularını rapor halinde sunuyor. Bu tür testleri yapabilen Türkiye'deki sayılı merkezlerden biri olarak tüm kulüp ve sporcuları merkezimize bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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