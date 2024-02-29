Erzurum\'da İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları Başladı

Erzurum'da 2-12 Mart tarihlerinde düzenlenecek olan İşitme Engelliler 20. Kış Deaflympics Olimpiyat Oyunları'nın meşalesi yakıldı.
Erzurum'da düzenlenecek olan 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları için hazırlıklar tamamlandı. Dünyanın dört bir tarafından yüzlerce sporcunun mücadele edeceği organizasyon, 2 Mart'ta açılış töreniyle başlayacak ve 12 Mart'ta sona erecek. Sporcular, Alp Disiplini, Kayaklı Koşu, Snowbord, Curling, Futsal ve Satranç dallarında dereceye girmek için mücadele edecekler.
Oyunların meşalesi bu gün Çifte Minerali Medrese önünde ICSD CEO'su Ralp Fernandez tarafından, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkan Vekili ve ICSD Türkiye temsilcisi Ümit Kihtir'e teslim edildi. Daha sonra Erzurum Büyükşehir Belediyesi atletizm takımı sporcuları meşaleyi Ümit Kihtir'den teslim alıp Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'ye teslim etmek üzere Cumhuriyet Caddesi'nden koşarak Valilik Binası'na doğru yola çıktılar. Sporcuları Valilik Binası önünde Vali Mustafa Çiftçi karşıladı ve Büyükşehir Belediyesi'nin atletlerinden meşaleyi teslim aldı. Atletler buradan aldıkları meşale ile birlikte Büyükşehir Belediye binasına doğru yola çıktı. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu atletlerden meşaleyi teslim aldı. Buradan da meşale atletler tarafından alınarak Havuzbaşı Kent Meydanı'nda 20. Kış Deaflympics Erzurum Genel Koordinatörü Yavuz Tanyeri'ye teslim edildi.
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İşitme Engelliler 20. Kış Deaflympics Olimpiyat Oyunları'nın kış sporlarının merkezi, spor şehri Erzurum'da başladığını ifade ederek, "Kış olimpiyatları kapsamında toplam altı müsabaka, altı branşta yarışmalar düzenlenecek. Bunlar alt disiplini kayak koşu, snowboard, körling, satranç ve futsal branşlarında gerçekleştirilecek ve müsabakalar toplamda 10 sürecek. İşitme engelliler olimpiyatlarının huzur ve güven içerisinde gerçekleştirilmesi için her türlü tedbiri aldık. Yarışmalara katılacak olan bütün sporcularımıza ve teknik adamlara başarılar diliyorum. Bu müsabakaların ilimizde gerçekleştirilmesinden dolayı Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu'na, Dünya İşitme Engelliler Spor Federasyonu'na, Uluslararası Federasyonumuza, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve Cumhurbaşkanlığımıza şükranlarımı arz ediyorum. İlimize, ülkemize hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - ERZURUM
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