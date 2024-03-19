Erzurum\'da kayaklı koşu olimpik ve milli takım seçme yarışmaları düzenlenecek

Kayaklı koşuda olimpik ve milli takım seçme yarışmaları, Erzurum'da gerçekleştirilecek.
Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kayaklı koşu branşının 2023-2024 sezonu olimpik takım ve milli takım seçme yarışmaları, 22-25 Mart tarihlerinde Kandilli Tesisleri'nde yapılacak.
Seçme yarışmalarına şu sporcular katılacak:
Abdullah Yılmaz, Yusuf Emre Fırat, Amed Oğlago, Eyüp Güler, Şennur Kartal, Seher Kaçmaz, Civan Karaman, Sait Soyak, Rabia Akyol, Zülfiye Soyaslan, İrem Dursun, Amar Botan Çiçek, Ali İhsan Koca, Abdulsamed Yılmaz, Arda Ertaş, Betül Aktaş, Sedanur Taşçı, Şilan Yılmaz, Havvanur Eskikan, Büşra Demirdaşlı.
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