Erzurum'da kayaklı koşu olimpik ve milli takım seçme yarışmaları düzenlenecek - Son Dakika
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Spor

Erzurum'da kayaklı koşu olimpik ve milli takım seçme yarışmaları düzenlenecek

Erzurum\'da kayaklı koşu olimpik ve milli takım seçme yarışmaları düzenlenecek

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 sezonu kayaklı koşu olimpik takım ve milli takım seçme yarışmaları, 22-25 Mart tarihlerinde Erzurum'da Kandilli Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. Yarışmalara birçok sporcu katılacak.

19.03.2024 23:27  Güncelleme: 23:28
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Kayaklı koşuda olimpik ve milli takım seçme yarışmaları, Erzurum'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kayaklı koşu branşının 2023-2024 sezonu olimpik takım ve milli takım seçme yarışmaları, 22-25 Mart tarihlerinde Kandilli Tesisleri'nde yapılacak.

Seçme yarışmalarına şu sporcular katılacak:

Abdullah Yılmaz, Yusuf Emre Fırat, Amed Oğlago, Eyüp Güler, Şennur Kartal, Seher Kaçmaz, Civan Karaman, Sait Soyak, Rabia Akyol, Zülfiye Soyaslan, İrem Dursun, Amar Botan Çiçek, Ali İhsan Koca, Abdulsamed Yılmaz, Arda Ertaş, Betül Aktaş, Sedanur Taşçı, Şilan Yılmaz, Havvanur Eskikan, Büşra Demirdaşlı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Erzurum'da kayaklı koşu olimpik ve milli takım seçme yarışmaları düzenlenecek - Son Dakika

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