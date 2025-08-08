Erzurum\'da Portatif Yüzme Havuzu Açıldı

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün gençliğe ve spora hizmetleri tüm hızıyla devam ediyor. Halkın ve gençliğin ayağına sporu götüren Erzurum GSİM, bu kez de Yakutiye Spor Salonu kampüsüne kurduğu Portatif Yüzme Havuzuyla gençlere yüzme keyfi yaşatıyor.

Ömer Nasuhi Bilmen ve Şükrüpaşa Mahallesinin çocuklarının yanı sıra Yakutiye'nin diğer mahalleleri ile Kur'an Kurslarından gelen öğrenciler yüzme eğitimi alarak yüzme öğreniyorlar.

Onlarca çocuğun yeni adresi

Erzurum GSİM tarafından hizmete açılan Yakutiye Portatif Yüzme Havuzuna gençler akın ediyor. Çocuklar, yüzme öğrenmek için kuaç atıyor.

Cankurtaran Seyra Sivrikaya Ünal ile genç antrenörler Abdullah Uçar ve Azat Altun şehrin muhtelif yerlerinden gelen çocuklar, Kur'an Kurları öğrencileri ile Ömer Nasuhi Bilmen ve Şükrüpaşa Mahallesi çocuklarına yüzme eğitimi veriyor. Hafta içinde Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri tüm gün tam kapasite çocuklara hizmet veren portatif yüzme havuzuna gösterilen ilgi Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez'i de oldukça mutlu ediyor.

Çocuklar için adeta tatil keyfi

Erzurumlu çocuklar portatif yüzme havuzunda adeta tatil keyfi yaşıyor. Minik kulaçlar, "Bizim ayağımıza adeta denizi getiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür ederiz. Burası çok güzel ve bizim için iyi bir eğlence adresi" diye konuştular.

Erzurum GSİM Cankurtaranlarından Seyra Sivrikaya Ünal da, "Çocuklar gülsün diye biz onlara hizmet veriyoruz. Onlar gülümsüyor. Biz mutlu oluyoruz" dedi.

Yüzme Kurslarını ziyaret eden Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur da, antrenörlere ve öğrencilere başarı dileklerini iletti. - ERZURUM