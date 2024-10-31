Erzurum\'da Şampiyon Ömer Nasuhi Bilmen Ortaokulu

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Erzurum'da düzenlenen Ortaokullar arası futbol il birinciliğinde şampiyonluğu Ömer Nasuhi Bilmen Ortaokulu kazandı. Beden Eğitimi Öğretmeni Mikail Yılmaz ve talebeleri büyük bir coşku yaşadı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2024-2025 okul sporları sezonu kapsamında yapılan Ortaokul Yıldızlar Futbol İl Birinciliği Maçları sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan maçlar sonunda dereceye giren takımlar belli oldu.

Final maçında Hilalkent 125. Yıl Ortaokulu'nu 4-0 mağlup eden Beden Eğitimi Öğretmeni Mikail Yılmaz yönetimindeki Ömer Nasuhi Bilmen Ortaokulu şampiyonluğu kazandı. Futbolcular ve teknik heyet şampiyonluğun coşkusunu yaşadı. Beden Eğitimi Öğretmeni Mikail Yılmaz ile talebeleri şimdiden gözünü Bölge Şampiyonluğuna çevirdi. Turnuvada Hilalkent 125. Yıl Ortaokulu ikinci olurken, Kazım Karabekir İmam Hatip Ortaokulu üçüncü oldu. 23 Nisan Ortaokulu dördüncü sırada yer aldı. Müsabakaların ardından düzenlenen kupa töreninde dereceye giren takımlara madalya ve kupaları takdim edildi. Okulumuz futbol takımı rakiplerini eleyerek il birinciliğini elde etti.

Ömer Nasuhi Bilmen Ortaokulu resmi internet sayfasından yayınladığı mesajda "Okulumuz futbol takımı final maçında da rakibini eleyerek il şampiyonluğunu elde etti. Tüm öğrencilerimizi ve beden eğitimi öğretmenimiz Mikail Yılmaz'ı tebrik ederiz" ifadelerine yer verdi.

Ömer Nasuhi Bilmen Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Mikail Yılmaz, kendilerine destek veren Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gaziooğlu, Okul Müdürü Gürcan İşbaralı ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'a destekleri için teşekkür etti. - ERZURUM