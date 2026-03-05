Erzurum'da Snowboard Dünya Kupası Heyecanı - Son Dakika
Erzurum'da Snowboard Dünya Kupası Heyecanı

05.03.2026 18:10
Palandöken'de 15 ülkeden 300 sporcu ile FIS SBX Snowboard Dünya Kupası düzenlenecek.

Erzurum'da, 15 farklı ülkeden yaklaşık 300 sporcunun katılımıyla FIS SBX Snowboard Dünya Kupası düzenlenecek.

Palandöken Kayak Merkezi'nde bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek organizasyonda Palandöken'in Türkiye'nin kış sporlarındaki yükselen ivmesine katkı sağlanması bekleniyor.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, organizasyonla ilgili Palandöken Dağı'ndaki bir otelde düzenlenen basın toplantısında, kentte dünyanın en yetenekli sporcularının mücadele edeceğini belirterek, yarışlar sayesinde Erzurum'un misafirperverliğini ve Türkiye'nin organizasyon gücünü dünyana duyuran vitrin olacağını söyledi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de büyük bir organizasyonun Palandöken'de gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşadığı söyledi.

Sekmen, dünyanın en prestijli snowboard organizasyonuna ev sahipliği yapacaklarını belirterek, "SBX World Cup 2026'ya ev sahipliği yapmanın heyecanını ve onurunu yaşıyoruz. Bu organizasyon Erzurum'un uluslararası spor arenasındaki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koyacaktır." dedi.

Organizasyonun sadece bir yarışma olmadığını ifade eden Sekmen, "Bu organizasyon Erzurum'un, Türkiye'nin ve kış sporları alanındaki potansiyelimizin dünyaya gösterildiği büyük bir vitrin niteliğindedir. Palandöken'in eşsiz doğası, güçlü altyapısı ve uluslararası standartlara sahip pistleri sayesinde dünyanın dört bir yanından sporcular Erzurum'da buluşmaktadır. Sporcular, teknik ekipler, antrenörler ve organizasyon ekiplerinden oluşan bu geniş katılım Erzurum'un uluslararası spor dünyasındaki yerini bir kez daha güçlendirmektedir." diye konuştu.

Sekmen, "SBX World Cup organizasyonunun Palandöken'de ikinci kez düzenleniyor olması da ayrıca büyük bir anlam taşımaktadır. Uluslararası spor organizasyonlarında sürdürülebilirlik ve güven son derece önemlidir. Bir organizasyonun tekrar aynı merkezde yapılması, o merkezin uluslararası standartları karşıladığının ve organizasyon başarısının kabul edildiğinin en güçlü göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Şahin ise organizasyonu snowboard ailesinin yakından takip ettiğini ve kış sporları açısından dünyanın en prestijli yarışlarından olduğunu anlatarak, "Geçen yıl ilkini yaptık bu yıl ise ikincisini yapmak için buradayız. Toplam 15 ülkemiz katılıyor ve 300 kişiyi misafir edeceğiz. Yurt dışından 150 sporcumuz yarışacak. Dünyanın snowboard alanında en iyi sporcuları yine bu yarışta piste çıkacak. Hepsine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, Uluslararası Kayak Federasyonu Yarış Direktörü Uwe Beier de bir konuşma yaparak teknik konular hakkında bilgilendirme yaptı.

Yarın başlayacak organizasyon, 8 Mart'ta tamamlanacak.

Kaynak: AA

Erzurum, Spor

