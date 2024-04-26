Erzurum'da Türkiye Curling 2. Lig Müsabakaları Sonuçlandı - Son Dakika
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Erzurum'da Türkiye Curling 2. Lig Müsabakaları Sonuçlandı

Erzurum\'da Türkiye Curling 2. Lig Müsabakaları Sonuçlandı

Erzurum'da düzenlenen Türkiye Curling 2. Lig Müsabakaları sona erdi. Kadınlarda Kafkars Sk, 1461 Curlıng Sk ve Atatürk Üniversitesi Sk ilk üç takım olurken erkeklerde Eğriçayır Sk, Kuzeyin Yıldızları Sk ve 1461 Curlıng Sk sıralamada yer aldı.

26.04.2024 11:04
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Erzurum'da yaklaşık 1 haftadır devam eden curling heyecanı sona erdi.

Türkiye Curling Federasyonu 2023-2024 sezonu faaliyet programında yer alan Türkiye Curling 2. Lig Müsabakaları 19 - 25 Nisan 2024 tarihlerinde 5 il, 17 Kulüp, 20 Takım, 10 Hakem, 20 Antrenör ve yaklaşık 100 sporcunun katılımıyla Erzurum Yakutiye Curling Salonu'nda yapıldı. Turnuva sonunda kadınlarda; Kafkars Sk, 1461 Curlıng Sk ve Atatürk Üniversitesi Sk ilk üç takım olurken erkeklerde; Eğriçayır Sk, Kuzeyin Yıldızları Sk ve 1461 Curlıng Sk şeklinde sıralama oldu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Erzurum'da Türkiye Curling 2. Lig Müsabakaları Sonuçlandı - Son Dakika
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