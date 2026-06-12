Erzurum'da Uluslararası PalanExtreme Organizasyonu Hazırlıkları Sürüyor - Son Dakika
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Erzurum'da Uluslararası PalanExtreme Organizasyonu Hazırlıkları Sürüyor

Erzurum\'da Uluslararası PalanExtreme Organizasyonu Hazırlıkları Sürüyor
12.06.2026 16:45
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21-27 Haziran'da düzenlenecek PalanExtreme, 'Terörsüz Türkiye' vizyonuyla spor ve tanıtım amaçlıyor.

Erzurum'da "Terörsüz Türkiye" vizyonuyla düzenlenecek "Uluslararası PalanExtreme" organizasyonu için son hazırlıklar yapılıyor.

İçişleri Bakanlığının himayelerinde, Erzurum Valiliği koordinesinde, Büyükşehir Belediyesi, Atatürk ile Erzurum Teknik üniversiteleri ve Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü işbirliğinde 21-27 Haziran'da düzenlenecek "Uluslararası PalanExtreme" organizasyonuna sayılı günler kaldı.

"Terörsüz Türkiye" sloganıyla kentin doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin ulusal ve uluslararası platformda tanıtılması amacıyla Palandöken, Çat, Tekman, Hınıs, Karaçoban ve Karayazı ilçelerinde düzenlenecek organizasyon için Valilik Toplantı Salonu'nda projenin protokolü imzalandı.

Vali Aydın Baruş, imza töreninde yaptığı konuşmada, organizasyonun hayırlı olması temennisinde bulundu.

Baruş, organizasyonun geçen yılki ayağında kuzey ilçelerdeki güzelliklerin tanıtıldığını belirterek, "Organizasyonun en önemli amaçlarından biri de İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi'nin tanıtım videosunda ifade ettiği gibi, devletimizin Terörsüz Türkiye vizyonu doğrultunda ülkemizin huzur, güven ve kardeşlik ortamını güçlendirmek, ilimizin her köşesinde güvenli bir ortamda tüm spor organizasyonlarının, kültürel ve turizm faaliyetlerinin rahat şekilde yapılabileceğini göstermektir." dedi.

"Katılımcıların organizasyon süresince dijital cihazları kullanmaları sınırlandırılacak"

Organizasyonun bu yıl da güney ilçelerde düzenleneceğini anlatan Baruş, şunları kaydetti:

"PalanExtreme'in en önemli yönlerinden biri de dijital bağımlılıkla mücadeledir. Katılımcıların organizasyon süresince cep telefonu, tablet, akıllı saat ve benzeri dijital cihazları kullanmaları sınırlandırılacak, belirlenen zaman dilimlerinde erişim sağlanacaktır. Bu uygulamayla gençlerin doğayla yeniden bağ kurması, takım ruhunu geliştirmeleri ve sosyal iletişim becerilerini artırmaları da hedeflenmektedir. PalanExtreme 2026 yalnızca bir spor organizasyonu olmayacak aynı zamanda Erzurum'un doğal zenginliklerini, devletimizin güçlü koordinasyon yeteneğini, gençliğe verdiğimiz önemi ve 'Terörsüz Türkiye' hedefimiz doğrultusunda Türkiye'deki birlik, beraberlik ve kardeşlik ortamının ne kadar güçlü olduğunu ulusal ve uluslararası platformda anlatma ve gençlerimizin zararlı alışkanlıklardan uzak tutulmasını sağlama yönünde önemli bir proje olarak gerçekleştirilecektir."

Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü Başkanı Lokman Toptaş ise Kırgızistan, Azerbaycan, Özbekistan, KKTC, Kazakistan ve Irak'tan sporcuların organizasyona kayıt yaptırdığını aktararak, "Organizasyona 28 takım oluşturarak başlıyoruz. 10 yurt dışından, 18 de yurt içerisinden üniversiteli yarışmacılarımızdan oluşacak. Etaplarımızda heyecan, adrenalin en üst seviyede olacak. İçişleri Bakanımızın 21 Haziran'da Çat ilçesinde program tablosunda start vermesini bekliyoruz. 27 Haziran'da da ödül törenine katılmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmalar sonrası Vali Baruş ve paydaş kurumların temsilcileri, organizasyonun protokolünü imzaladı.

İmza törenine Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Mehmet Akarsu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur katıldı.

Kaynak: AA

Etkinlik, Güvenlik, Türkiye, Erzurum, Kültür, Turizm, Doğa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erzurum'da Uluslararası PalanExtreme Organizasyonu Hazırlıkları Sürüyor - Son Dakika

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