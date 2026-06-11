AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, PalanExtreme\'yi TBMM gündemine taşıdı.

Erzurum'da gerçekleştirilecek olan Uluslararası PalanExtreme Organizasyonu için hazırlıklar devam ederken, AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, TBMM'de konu ilgili konuşma yaptı.

İçişleri Bakanlığı'nın himayelerinde RTÜK'ün desteği ve Erzurum Valiliği'nin koordinasyonunda; Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi ve Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü iş birliğinde düzenlenecek olan Uluslararası PalanExtreme Organizasyonu'nun 21-27 Haziran 2026 tarihleri arasında Erzurum'da gerçekleştirileceğini vurgulayan AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, " İlgili paydaşlarımızın iş birliğiyle uluslararası PalanExtreme organizasyonu düzenlenecek. Terörsüz Türkiye vizyonuyla gerçekleştirilecek bu organizasyon yalnızca bir spor etkinliği değil, aynı zamanda kardeşliğimizin, huzurumuzun ve birlik beraberliğimizin güçlü bir sembolü olacaktır. Çat, Tekman, Hınıs, Karaçoban ve Karayazı ilçelerimizde düzenlenecek etaplarla Erzurum'un doğal güzellikleri, turizm potansiyeli ve misafirperverliği geniş kitlelere tanıtılacaktır. Gençlerimizin enerjisiyle ve milletimizin kardeşlik ruhuyla sporun birleştirici gücünü Erzurum'da tüm Türkiye'ye göstereceğiz. Tüm vatandaşlarımızı bu heyecanı ortak olmaya davet ediyor" dedi. - ERZURUM