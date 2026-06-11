AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, PalanExtreme'yi TBMM gündemine taşıdı. - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, PalanExtreme'yi TBMM gündemine taşıdı.

AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, PalanExtreme\'yi TBMM gündemine taşıdı.
11.06.2026 14:02  Güncelleme: 14:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, TBMM'de yaptığı konuşmada, 21-27 Haziran 2026 tarihlerinde Erzurum'da düzenlenecek Uluslararası PalanExtreme Organizasyonu'nun terörsüz Türkiye vizyonuyla bir spor etkinliği ve kardeşlik sembolü olacağını belirtti.

Erzurum'da gerçekleştirilecek olan Uluslararası PalanExtreme Organizasyonu için hazırlıklar devam ederken, AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, TBMM'de konu ilgili konuşma yaptı.

İçişleri Bakanlığı'nın himayelerinde RTÜK'ün desteği ve Erzurum Valiliği'nin koordinasyonunda; Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi ve Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü iş birliğinde düzenlenecek olan Uluslararası PalanExtreme Organizasyonu'nun 21-27 Haziran 2026 tarihleri arasında Erzurum'da gerçekleştirileceğini vurgulayan AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, " İlgili paydaşlarımızın iş birliğiyle uluslararası PalanExtreme organizasyonu düzenlenecek. Terörsüz Türkiye vizyonuyla gerçekleştirilecek bu organizasyon yalnızca bir spor etkinliği değil, aynı zamanda kardeşliğimizin, huzurumuzun ve birlik beraberliğimizin güçlü bir sembolü olacaktır. Çat, Tekman, Hınıs, Karaçoban ve Karayazı ilçelerimizde düzenlenecek etaplarla Erzurum'un doğal güzellikleri, turizm potansiyeli ve misafirperverliği geniş kitlelere tanıtılacaktır. Gençlerimizin enerjisiyle ve milletimizin kardeşlik ruhuyla sporun birleştirici gücünü Erzurum'da tüm Türkiye'ye göstereceğiz. Tüm vatandaşlarımızı bu heyecanı ortak olmaya davet ediyor" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Milletvekili, Etkinlikler, Fatma Öncü, AK Parti, Türkiye, Erzurum, Kültür, Turizm, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, PalanExtreme'yi TBMM gündemine taşıdı. - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babacan’dan Asgari Ücret Açıklaması Babacan'dan Asgari Ücret Açıklaması
Vitor Pereira’ya sürpriz talip Paraya para demeyebilir Vitor Pereira'ya sürpriz talip! Paraya para demeyebilir
Fatoş Pınar Türker’in çıplak arama iddiasına emniyetten yalanlama Fatoş Pınar Türker'in çıplak arama iddiasına emniyetten yalanlama
Seçil Erzan yeniden yargılanacak İlk duruşma 11 Eylül’de Seçil Erzan yeniden yargılanacak! İlk duruşma 11 Eylül'de
Beşiktaş’tan Ruben Loftus-Cheek atağı Beşiktaş'tan Ruben Loftus-Cheek atağı
Kılıçdaroğlu düğmeye bastı Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın da aralarında olduğu 9 isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi Kılıçdaroğlu düğmeye bastı! Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın da aralarında olduğu 9 isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi

14:19
Aziz Yıldırım’dan kızına yüzen saray
Aziz Yıldırım'dan kızına yüzen saray
14:04
Dünya Kupası öncesi kriz Saatler kala yasakladılar
Dünya Kupası öncesi kriz! Saatler kala yasakladılar
14:01
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37’de sabit bıraktı
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37'de sabit bıraktı
13:50
Arda ve Kenan listede Dünya Kupası’na damga vuracaklar
Arda ve Kenan listede! Dünya Kupası'na damga vuracaklar
13:20
CHP Parti Meclisi toplantısı başladı
CHP Parti Meclisi toplantısı başladı
12:42
CHP’de kazan kaynarken İnce’den sürpriz bir öneri geldi: Genel başkanı onlar seçsin
CHP'de kazan kaynarken İnce'den sürpriz bir öneri geldi: Genel başkanı onlar seçsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 14:28:55. #7.12#
SON DAKİKA: AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, PalanExtreme'yi TBMM gündemine taşıdı. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.