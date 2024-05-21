Erzurum'daki Palandöken Olimpik Yüzme Havuzu, bu sene 30-35 ülkeden yüzücülerin ağırlanmasını hedefliyor - Son Dakika
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Erzurum'daki Palandöken Olimpik Yüzme Havuzu, bu sene 30-35 ülkeden yüzücülerin ağırlanmasını hedefliyor

Erzurum\'daki Palandöken Olimpik Yüzme Havuzu, bu sene 30-35 ülkeden yüzücülerin ağırlanmasını hedefliyor

Erzurum'da bulunan Palandöken Olimpik Yüzme Havuzu, bugüne kadar onlarca ülkeden binlerce sporcunun uluslararası organizasyonlara hazırlanmasına imkan sağladı. Bu yıl ise 30-35 ülkeden yüzücülerin ağırlanması hedefleniyor. Havuz, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerindeki sporcuların gözde kamp merkezi konumunda bulunuyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, havuzun yüksek irtifası sayesinde geçen yıl olimpiyat takımlarının Erzurum'da kamp yaparak derecelerini geliştirdiğini belirtti. Çakmur, yıl sonuna kadar 30-35 ülkeden yüzlerce sporcuya ev sahipliği yapmayı hedeflediklerini söyledi.

21.05.2024 11:37
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Erzurum'da 2017 yılında hizmete giren ve bugüne kadar onlarca ülkeden binlerce sporcunun uluslararası organizasyonlara hazırlandığı Palandöken Olimpik Yüzme Havuzu'nda bu sene 30-35 ülkeden yüzücülerin ağırlanması hedefleniyor.

Avrupa'nın şehir merkezindeki tek yüksek irtifalı tam olimpik yüzme kapasiteli Erzurum'daki Palandöken Olimpik Yüzme Havuzu, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerindeki sporcuların gözde kamp merkezi konumunda.

Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı sporcunun kullandığı kentteki olimpik havuz, 2017'den bu yana onlarca ülkeden binlerce yüzücüyü ağırladı.

Uluslararası birçok organizasyonun yanı sıra 2024 Paris Olimpiyatları için kota kovalayan sporcuların da antrenman yapmasına imkan sağlayan ve yıl başından bu yana 12 ülkeyi ağırlayan merkez, yıl sonuna kadar 30-35 ülkeden yüzlerce sporcuya ev sahipliği yapmayı hedefliyor.

"Geçen yıl olimpiyat takımları Erzurum'da kamp yaptıktan sonra derecelerini geliştirdi"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, AA muhabirine, havuzun her sene birçok ülkeden gelen yüzücülere hizmet ettiğini söyledi.

Geçen yıl 20 olimpik takımın kamp yapmaya geldiğini belirten Çakmur, "Türkiye'de, Avrupa ve dünyada bu irtifada sayılı illerden birisiyiz. Yüksek irtifa olması hasebiyle geçen yıldan itibaren kota yarışmaları başladı. Bu yıl da devam ediyor, henüz bitmedi. Geçen yıl 20'ye yakın olimpiyat takımı Erzurum'da kamp yaptıktan sonra derecelerini geliştirdi." dedi.

Çakmur, ülkelerin merkeze gelmeye devam ettiğini ifade ederek, "Bu gelişim kendi içlerinde duyulduğu için bu yıl da şu ana kadar mayıs ayı itibarıyla 12 ülke Erzurum'da kampa geldi. Bu sayede Erzurum sadece futbol ve kayak sporlarında değil yüzmede de adı duyulan ve öne çıkan tesislerimiz arasında hizmet veriyor. Yurt içinden de yüzme kulüplerimiz, milli takımlar, değişik dönemlerde uluslararası organizasyonlara hazırlanıyor. Milli takımımızın da derecelerini geliştirdiğini gözlemliyoruz. Türkiye'deki kulüplerimiz rezervasyonlarını yapmış, yaz dönemlerinde sezon öncesi ve sezon içinde kampa gelmekteler." diye konuştu.

"Hedefimiz 30-35 ülkeyi 2024 yılında burada ağırlamak"

Yıl sonuna kadar birçok ülkenin daha kampa geleceğini, bunun için gerekli hazırlıkları yaptıklarını dile getiren Çakmur, şunları kaydetti:

"Şu anda mayıs ayı itibarıyla 12 ülke dedik ama temmuz ayına kadar rezervasyon yapan ülkelerin sayısı da 7. Bunun üzerine biz yıl sonuna kadar 30-35 ülkeyi uluslararası kampta ağırlamayı arzu ediyor ve hedefliyoruz. Bunun için de gerekli yazışmaları ve hazırlıklarımızı yapmış durumdayız. Olimpiyat öncesi ve sonrası ülke takımlarını Erzurum'da kamp yapmaya davet ediyoruz. Hedefimiz 35 civarı ülkeyi 2024 yılında burada ağırlamak ama sadece onlar değil ülkemizdeki kulüpleri, milli takımlarımızı Erzurum'da ağırlamaktan büyük gurur duyuyoruz."

Çakmur, kamp yapmak için kente gelen sporculara yeterli hizmeti vermek için altyapı desteği verdiklerini anlatarak, "Olimpik havuzumuz teknik ve taktik antrenman yapmaları için öncelikleri arasında. İhtiyaç halinde olimpiyat hazırlık merkezindeki fizyoterapistlerimiz, psikologlarımız ve diyetisyenlerimiz bu takımlara teknik altyapı desteği veriyor. Bunun için takımların teknik ve konaklamayla ilgili varsa sorunlarını çözdüğümüz zaman büyük bir tercih sebebi oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Gençlik, Türkiye, Erzurum, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

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