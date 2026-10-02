Erzurum, FISU heyetini ağırladığı üniversite sporları zirvesine ev sahipliği yaptı

Erzurum, üniversite sporları alanındaki devasa potansiyeli ve uluslararası organizasyon hedefleri doğrultusunda çok önemli bir zirveye ev sahipliği yaptı. Türkiye ve dünya üniversite sporlarının tepe yöneticileri ile kent protokolünden oluşan üst düzey heyet, Erzurum Valisi Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti.

Ziyarete; Bayburt Üniversitesi Rektörü ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) Genel Sekreteri Matthias Remund, FISU Spor Direktörü SHEN Zhen, Universiade Direktörü Milan Augustin, TÜSF Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yönal ile Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur katıldı.

Görüşmede, kış sporları ve üniversite oyunlarında dünya markası olan Erzurum'un mevcut potansiyeli masaya yatırıldı. Gelecek dönemde kentte düzenlenebilecek ulusal ve uluslararası ölçekteki yeni spor organizasyonları ile spor turizmini canlandıracak stratejik çalışmalar hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Vali Aydın Baruş, uluslararası heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Erzurum'un spor altyapısı ve organizasyon yeteneğiyle yeni başarılara imza atmaya hazır olduğunu vurguladı. Ziyaret, karşılıklı fikir alışverişi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.