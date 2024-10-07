Erzurum Gençlik Spor 3-0 ile Başladı - Son Dakika
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Erzurum Gençlik Spor 3-0 ile Başladı

Erzurum Gençlik Spor 3-0 ile Başladı

TVF 2. Lig'de Erzurum Gençlik, Bingöl Yeni Solhan'ı 3-0 yenerek lige iyi bir başlangıç yaptı.

07.10.2024 09:49
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TVF 2. Lig'de Erzurum Gençlik Spor Kulübü ilk maçında Bingöl Yeni Solhan sporu 3-0 lık net bir skorla yenerek lige üç puanla başladı.

Antrenör Mehmet Kırık ve yardımcısı, Selami Uğurlu idaresindeki Erzurum Gençlik Spor Kulübü 2. ligde ilk maç ilk heyecanında kendi saha ve seyircisi önünde ilk seti 25-15, ikinci seti 25-19 son seti ise 25- 12 alarak maçıda 3-0 ile kazanmayı başardı. Maç ile alakalı kısa bir açıklama yapan takım antrenörü Mehmet Kırık "Uzun zamandan beri büyük emekler vererek gerek teknik heyetimiz gerekse sporcularımızla birlikte gece gündüz demeden yılmadan azimle özveriyle çalışmalarımızı tamamladık. 2. lig profesyonel voleybol Ligi'nde ilk rakibimiz için sahadayız, Erzurum için Aşkale için özlenen başarılara imza atmayı hedefliyoruz. Seyircimize de bizleri destekledikleri den dolayı teşekkür ederiz. Bugün iyi bir mücadele ile maçtan net bir skorla kazanarak ayrıldık. Ekibimize ve sporcularımıza da tekrar teşekkür ediyorum." dedi.

Sportif faaliyetleri içerisinde Aşkale ilçesi açısından tarihinde ilk kez profesyonel bir lige yükselme ve oynama başarısı gösterdi. Erzurum Gençlik Spor kulübü adına mücadele eden voleybol ekibi haftaya Mardin Midyat Spor kulübü ile deplasmanda karşılaşacak. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Erzurum Gençlik Spor 3-0 ile Başladı - Son Dakika

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