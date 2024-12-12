Erzurum, Kros Ligi'nde Şampiyon Oldu! - Son Dakika
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Spor

Erzurum, Kros Ligi'nde Şampiyon Oldu!

Erzurum, Kros Ligi\'nde Şampiyon Oldu!

U16 Kros Ligi'nde Erzurum erkekler şampiyonu, kızlar da birinciliği elde etti. Yakutiye üçüncü oldu.

12.12.2024 13:33
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Antalya'da yapılan Bölgesel Kros Ligi yarışlarında Yakutiye İlçe Karması U16 Yaş erkekler kategorisinde üçüncü oldu. U16 Kızlarda ise Erzurum zirvenin en üst basamağında yer aldı. Erzurum erkek karması da U16 yaş kategorisinde şampiyonluğu kazandı.

Erzurum atletizmde yine adından söz ettirmeye başladı. Dadaş atletler Antalya'da fırtına gibi esti. Antrenörler Fesih Doğan, Yavuz Bayram, İsmail Güzeloğlu, Mustafa Esen, Özkan Kaya ve Sedat Günen yönetiminde kros parkuruna çıkan ve aynı zamanda Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) sporcusu olan Dadaş atletler rakiplerine fark attı.

Antalya da düzenlenen Bölgesel Kros Ligi U16 Erkeklerde Erzurum karması şampiyonluğu kazandı. Yakutiye ilçe karması takım halinde Türkiye üçüncüsü oldu.

Ferdi olarak Atakan Enes Çiçek Türkiye şampiyonu olarak altın madalyayı boynuna taktı. Ferdi sıralamada Erzurum Karmasından Tayyip Orhan üçüncülük madalyasını boynuna takan bir diğer atlet oldu.

U16 kızlar şampiyon

U16 kızlar ise dadaş kız atletler parkurda adeta fırtına gibi esti. Erzurum İl Karması Türkiye şampiyonu olarak altın kupayı Dadaşlar diyarına getirdi. Ferdi olarak Semanur Yazğan Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. Fikriye Karadağ ise Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya elde etti. Başarıdan başarıya koşan Erzurumlu atletler, antrenörler Mustafa Esen, Özkan Kaya ve Sedat Günen ile birlikte büyük bir sevinç yaşadı.

U16 erkeklerde Erzurum Karması Şampiyon

Antrenörler Fesih Doğan, Yavuz Bayram ve İsmail Güzeloğlu yönetiminde Antalya'da düzenlenen Bölgesel Kros ligi final Türkiye Şampiyonasında U16 erkekler kategorisinde koşan Erzurum İl Karması atletleri takımı Türkiye Şampiyonu oldu. Ferdi sıralamada ise Tayyip Orhan üçüncülük madalyası kazandı.

Dadaş atletleri başarıya taşıyan antrenörler ve Atletizm İl Temsilcisi Fesih Doğan, "Bize destek veren Yakutiye Kaymakamımız Tuncay Kaldırım, İl Müdürümüz Levent Çakmur, Spor Hizmetleri Müdürümüz Erdoğan Dönmez, Yakutiye İlçe Müdürümüz İkram Sönmez ile Spor Faaliyetleri Şube Müdürümüz Vahit Albayrak ile TOHM Müdürümüz Muzaffer Kaya'ya teşekkür ederiz" diye konuştular. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Erzurum, Kros Ligi'nde Şampiyon Oldu! - Son Dakika

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