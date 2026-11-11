Erzurum Valiliği kadın voleybol takımı Erzincan\'ı 3-0 yenip İzmir finallerine gitti

Erzurum Valiliği kadın voleybol takımı Erzincan'ı 3-0 yenip İzmir finallerine gittiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İller Arası Voleybol Bölge Finalleri'nde Erzurum Valiliği Kadın Voleybol Takımı, Erzincan kadın voleybol takımını 3-0 yenerek şampiyon oldu. Erzurum İzmir'deki Türkiye Finalleri'ne katılma hakkı kazanırken Erzincan bölge ikincisi oldu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 4. Kamu Spor Oyunları kapsamında düzenlenen İller Arası Voleybol Bölge Finalleri'nde Erzincan'ı temsil eden kadın voleybol takımı, final müsabakasında Erzurum Valiliği Kadın Voleybol Takımı'na 3-0 mağlup oldu.
Erzurum'da gerçekleştirilen karşılaşmada rakibi karşısında istediği sonucu alamayan Erzincan temsilcisi, bölge finallerini ikinci sırada tamamladı. Bu sonuçla Erzurum Valiliği Kadın Voleybol Takımı şampiyonluğa ulaşarak İzmir'de düzenlenecek Türkiye Finalleri'ne katılma hakkı kazandı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?