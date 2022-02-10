Erzurum Valisi Memiş, Kış Olimpiyatları'nda 6. olan Akar'ı altınla ödüllendirdi

Erzurum Valisi Okay Memiş, Pekin'de düzenlenen 2022 Kış Olimpiyatları'nda erkekler 1000 metre kısa kulvar sürat pateni finalinde yarışıp 6'ncı olan milli sporcu Furkan Akar'ı yarım altınla ödüllendirdi.

Vali Memiş, makamında, 19 yaşındaki milli sporcu Furkan Akar, Short Track Milli Takımı Başantrenörü Artur Sultangaliyev, Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ve kulüp yöneticilerini kabul etti.

Burada bir süre Akar ile sohbet eden Memiş, milli sporcuya yarım altın taktı.

Vali Okay Memiş, yaptığı açıklamada, başarısından dolayı Furkan Akar'ın yanı sıra hocalarını, kulübünü ve bütün ilgilileri kutladı.

Erzurum'un kış sporlarında iddialı kent olduğunu vurgulayan Memiş, bunun için çok daha fazla başarılarda imzalarının olmasını gerektiğini belirtti.

Memiş, Türkiye'nin 2 yıldır salgınla mücadele ettiğini anımsatarak, "İster istemez salgın hızımızı kesti ama inşallah bu mücadelede de daha iyi noktaya gidiyoruz. Çok daha fazla başarı ve madalyayı gençlerimizden ve sporcularımızdan bekliyoruz." dedi.

"Kış turizmiyle artı bin kişiye doğrudan istihdam sağlıyoruz"

Furkan Akar'a "inşallah ilk 3'e bir sonraki organizasyonlarda girersin" diyen Memiş, kentin kış turizmindeki önemine vurgu yaptı.

Palandöken ve Konaklı kayak merkezlerinin dünya çapında merkezler olduğunu vurgulayan Memiş, şöyle devam etti:

"Bu sene hiç olmadığı kadar misafir ağırladık. Sezon açılışından bu zamana kadar neredeyse 1,5 milyona yaklaştık. Sadece sömestirde 500 bine yakın insanı misafir ettik. Daha da fazla talep artışı olduğunu gözlemliyoruz. Bu noktada dağdaki 2 bin yatak kapasitesini 3 bine çıkardık. Dünyada otelleri olan grupların buraya otellerini yapacağını göreceksiniz. 5 yıldızlı bir otel inşaatı bitti, bu ay faaliyete geçiyor. Mayıs ayında bir 5 yıldızlı otel daha faaliyete geçecek. Bunlar şehrin dinamizmini artırıyor. Buradaki otellerimizin de tamamı kendini yeniliyor ve standartlarını yükseltiyor. Bu sene sadece kış turizmiyle artı bin kişiye doğrudan istihdam sağlıyoruz."

"Kış sporlarında 81 ilde bir numarayız"

"Kış sporlarında Türkiye'de atlama kuleleriyle, curling salonuyla yine buz pateni pistleri ve salonlarıyla Erzurum'un rakibi yok. 81 ilde bir numarayız." diyen Memiş, un, şeker ve yağın bulunduğunu, helva yapacaklarını, bu helvayı yapmanın da il müdürlüğü, federasyon yetkilileri ve sporculara düştüğünü söyledi.

Memiş, bütün sporcuların emrinde olduklarını ifade ederek, "Bütün tesislerimizi bütün sporcularımıza açıyoruz. Öyle saat 17.00 olduğunda kapıya kilit vur değil. Gece geç saatlere kadar, saat 24.00'e kadar bile bütün spor tesislerimiz açık olacak. Erzurum inşallah, Furkan kardeşimiz gibi daha nice başarılı gençlere ev sahipliği yapacak." ifadelerini kullandı.

Furkan Akar: "Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğim"

Milli sporcu Furkan Akar ise Türkiye tarihine bir ilki başardığı için çok gururlu ve mutlu olduğunu belirtti.

Madalyanın kıl payı kaçtığını aktaran Akar, "Bundan dolayı da biraz hüzünlüyüm. Dualarıyla bizlere destek veren tüm Türkiye'ye teşekkür ederim. 2026'da madalya için koşacağız. Önümde Avrupa ve dünya şampiyonaları var. Bunlara da son sürat hazırlanıyorum. İnşallah orada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğim." diye konuştu.