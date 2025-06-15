Erzurumlu Sporcular Avrupa Üçüncüsü Oldu

İstanbul'da düzenlenen DSIGO Open European Gymnastics Championships (Avrupa Açık Jimnastik Şampiyonası)'nda iki Erzurumlu özel sporcu, büyük bir başarıya imza attı.
Erzurum Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Down sendromlu öğrencilerimizden Sümeyye Uruk, kızlar kategorisinde; Muhammed Tarık Karakurt ise erkekler kategorisinde Avrupa üçüncüsü oldu" denildi. - ERZURUM
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