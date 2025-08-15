Erzurumspor Amedspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
15.08.2025 10:08
Erzurumspor FK, Amedspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Özbalta, disiplin vurguladı.

Trendyol 1. Lig takımlarından Erzurum spor FK, bu hafta Diyarbakır'da oynayacağı Amedspor maçı hazırlıklarını tesislerinde sürdürdü. Teknik direktör Serkan Özbalta, Sivasspor galibiyetinin moral olduğunu belirterek, "Lige iyi başladık. Önümüzdeki Amedspor maçına da aynı ciddiyet ve disiplinle çıkacağız" dedi.

Erzurumspor FK, 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü Diyarbakır Stadyumu'nda oynayacağı Amedspor maçı hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor. Akşam antrenmanı öncesi Teknik Direktör Serkan Özbalta, Sivasspor karşısında alınan galibiyeti, takımın genel durumunu ve Diyarbakır deplasmanı öncesi değerlendirmelerini paylaştı.

"Sivasspor maçı moral oldu"

40 günlük bir hazırlık döneminin ardından, Sivasspor maçıyla lige iyi bir başlangıç yaptıklarını ifade eden Özbalta, "Gol yemeden, 2-0'lık kendi sahamızdaki galibiyet hem Erzurum şehrini hem de taraftarlarımızı mutlu bir şekilde stattan ayrılmalarını sağladı. Bu durum hem oyuncularımızı hem de bizleri son derece mutlu etti. İlk maçlar genelde zor olur. Ligin oturması, oyun yapılarının oturması, yeni gelen oyuncuların hem şehre hem kulübe hem de oynatmak istediğimiz düzene adapte olmaları zaman alabiliyor. Bu anlamda hazırlık maçları bizim için eksiklerimizi görebilmek adına çok önemliydi. Dört tane hazırlık maçı yaptık. Bu maçlar, oyuncularımızın yeni düzene alışabilmeleri ve bu düzenin içinde neler yapabileceklerini görebilmemizi sağladı" dedi.

"Futbolcularım özveri gösteriyor"

Sivasspor müsabakasındaki senaryonun aklındakilere yakın bir oyun olduğunu belirten Teknik Direktör Serkan Özbalta, "Eksiklere rağmen oyun kurgusuyla birlikte sahada neler yapabileceklerini görmek açısından önemliydi. Tam hazır olmadan çıktığımız bir müsabakada istediğimiz şekle yakın bir oyun oynadık ve neticeyi alarak lige iyi bir giriş yaptık. Oyuncuların özverili ve fedakar olmaları gerekiyor. Bizler profesyoneliz, bu meslek kolay bir meslek değil. Sadece sahada çalışmak değil, yatmaları, dinlenmeleri, beslenmeleri, kendilerine bakmaları da önemli. Günümüz futbolu çok zorlaştı. Antrenmanlar, antrenman bilimi, fiziksel hazırlık çok önemli. Biz de onlara antrenman yaptırıp, psikolojik destek, teknik strateji ve fiziksel çalışmalarla yardımcı olmak durumundayız. Bugün geldiğimiz noktada bu özveriyi gösteriyorlar. Oyunu anlamayı, düşünmeyi ve sahada uygulamayı çok net bir şekilde ortaya koyuyorlar" şeklinde konuştu.

"Amed maçının diğerlerinden farkı yok"

Futbolun en önemli aktörlerinin oyuncular olduğunu vurgulayan Teknik Direktör Serkan Özbalta, "Biz onlara yardımcı oluyoruz, onlar da karşılığını veriyor. Çok iyi bir oyuncu topluluğuyla çalışıyoruz. Bu oyuna inanmaları, teslim olmaları ve istikrarla durmaları bize ciddi geri bildirim sağlıyor. Erzurumspor'un tam ritmini bulması için net bir süre veremem. Hangi oyun düzeni olursa olsun birkaç hafta geçmesi gerekiyor. Spor kamuoyunun da bildiği gibi ilk 4-5 haftayı bütün takımların geçirmesi lazımdır. Ancak bu, oyunun yüzde yüz oturduğu anlamına gelmez. Oyuncularımız çok hızlı ve şiddetli bir şekilde oyuna adapte olmak için hem zihinsel hem fiziksel çaba harcıyor. 4-5 hafta oturma dönemidir. Sonrasında eksikler devam edebilir. Süper Lig'de en ciddi takımlar bile sezon ortasında eksiklerini görebilir. 4-5 haftadan sonra hem fiziksel hem maç temposu hem de oyun adaptasyonu konusunda ciddi beklentim var. Amed müsabakası da bizim için diğer maçlar gibi 3 puan değerinde. Attığınız her gol 1 gol olarak sayılıyor. 3 gol de atsanız, 1 gol de atsanız 3 puan veriliyor. Sadece averaj farkı oluyor. Diğer müsabakalardan çok farklı bir maç değil. Biz futbol oynuyoruz, spor yapıyoruz. Oyuncularımıza içeride veya deplasmanda fark etmeksizin her takıma karşı aynı mücadeleyi göstermeleri gerektiğini telkin ediyorum" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sivasspor, Trendyol, Amedspor, erzurum, Futbol, Yaşam, Spor

