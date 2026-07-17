Erzurumspor taraftar gruplarından Başkan Sekmen\'e ziyaret

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal ile Dadaşlar ve Palandöken Kartalları gruplarının temsilcilerini makamında ağırladı.

Dadaşlar Grubu Tribün Liderleri Kürşat Çetin ve Serkan Cebenay ile Palandöken Kartalları Taraftar Grubu Tribün Liderleri Kayahan Piyi ve Muhammet Dumlu'nun yer aldığı ziyarette, yeni sezon öncesi Erzurumspor FK'nın hedefleri ve kentte oluşan birlik beraberlik havası değerlendirildi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Erzurumspor'un Süper Lig'de başarılı bir sezon geçirmesi temennisinde bulunulurken, mavi-beyazlı kulübün şehir için taşıdığı önem vurgulandı.

Ziyaret sonunda Başkan Mehmet Sekmen, Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal ile taraftar grubu temsilcilerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, yeni sezonda teknik heyete, futbolculara, yönetime ve taraftarlara başarı dileklerini iletti. Kentin ortak değeri olan Erzurumspor'un sezon sonunda hedeflerine ulaşması temennisinde bulunulan görüşme, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi. - ERZURUM