1 Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, Hakan Kutlu'dan sonra teknik direktörlük görevi için Serkan Özbalta ile prensipte anlaştığını açıkladı.
Mavi-beyazlı takım, sosyal medya hesaplarında yaptığı açıklamada, "Erzurumsporumuza hoş geldin Serkan Özbalta! Kulübümüz deneyimli teknik direktör Serkan Özbalta'yla prensip anlaşmasına varmıştır. Camiamıza hayırlı olsun" denildi. - ERZURUM
Son Dakika › Spor › Erzurumspor'da Serkan Özbalta Dönemi Başlıyor - Son Dakika
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